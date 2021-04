Pattensen

Lob und Tadel haben die von der Stadt bestellten ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Elke Maßmann und Kathrin Buchmann jetzt in ihren Jahresberichten verteilt. Für die Seniorenbeauftragten Heidi Friedrichs und Helmut Krause und den Wohnberater Peer Maßmann war das vergangene Jahr wegen der Corona-Pandemie hingegen vor allem ruhig.

Maßmann lobt den Neubau der Grundschule Pattensen

Die Behindertenbeauftragte Elke Maßmann lobt zunächst den Bau der neuen Grundschule Pattensen, die im Sommer 2020 eröffnet wurde. „Da ich bei diesem Projekt bereits in die Planung eingebunden war, konnten alle meine Forderungen zur Barrierefreiheit auch umgesetzt werden“, teilt Maßmann mit. Das Projekt sei ein vorbildliches Beispiel für die Zusammenarbeit von Stadt und Behindertenbeauftragter.

Es gebe jedoch auch andere Beispiele, wie die im vergangenen Jahr abgeschlossene Sanierung der Talstraße in Pattensen-Mitte. „Dort blieb meine Einbindung aus. Im Ergebnis sind die Fußwege für Mobilitätseingeschränkte jetzt weitestgehend nicht barrierefrei nutzbar“, kritisiert Maßmann, die Ende April aus ihrem Amt ausscheidet. Nach 15 Jahren im Amt wird Andreas Schreff übernehmen.

Buchmann kritisiert Informationsaustausch in den Ausschüssen

Pattensens zweite Behindertenbeauftragte Kathrin Buchmann hat ihr Amt hingegen erst im Dezember 2019 angetreten. „Den Kopf voller Ideen startete ich motiviert in diese Aufgabe“, teilt Buchmann mit. Von den Sitzungen des Sozialausschusses in Pattensen zeigte sie sich jedoch enttäuscht. Die Weitergabe der Informationen dort sei mangelhaft. „Es kommt wenig, mitunter auch nichts an Infos rüber.“

Im ersten Lockdown habe Buchmann die Einkaufshilfen für die Stadt organisiert und sei auch selbst für Senioren einkaufen gegangen. Im Sommer habe sie sich dem Jugendparlament der Stadt vorgestellt. „Inklusion fängt für mich bei den Kindern an. Deshalb sollten solche Gremien in die Arbeit eingebunden werden“, sagt Buchmann. Zudem habe sie zahlreiche telefonische Anfragen zu Themen wie Pflegeversicherung, Beeinträchtigung bei Kindern, Wohnformen für beeinträchtigte Jugendliche und Corona beantwortet. „Jetzt hoffe ich bald wieder auf ein normales Leben und freue mich auf die Gestaltung neuer Projekte“, sagt sie.

Seniorenbeauftragte stehen nur telefonisch zur Verfügung

In Wartestellung befinden sich auch Pattensens Seniorenbeauftragte. „Wir sind seit über einem Jahr nur auf das Telefon angewiesen. Eingehende Anrufe beantworten wir gerne und leisten nach Möglichkeit Hilfe“, teilt Heidi Friedrichs mit. Doch sämtliche Veranstaltungen mussten wegen der Pandemie ausfallen. Dazu gehörten auch die regelmäßigen Treffen aller Beauftragten und Berater der Stadt Pattensen.

Ein ruhiges Jahr war es auch für den Wohnberater Peer Maßmann. Wegen der Pandemie mussten persönliche Beratungstermine ausfallen. Auch telefonische Beratungsanfragen habe es kaum gegeben. „Die Bürger und Bürgerinnen haben derzeit einfach andere Sorgen“, sagt Maßmann. Er rät jedoch dazu, sich frühzeitig Gedanken um das Alter und mögliche Behinderungen zu machen. Sonst führe der Weg manchmal unbeabsichtigt in ein Pflegeheim, weil die Zeit oder das Geld für nötige Umbauten im eigenen Heim fehle, sagt er.

Von Tobias Lehmann