Die Kettensäge ist schon von Weitem zu hören: Am Wanderweg entlang des Fuchsbachs von Pattensen-Mitte Richtung Reden und Koldingen haben die Baumschnittarbeiten am Montagvormittag begonnen. Doch die Pattenser müssen sich noch gedulden, bis sie die beliebte Strecke wieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad nutzen können. Etwa zehn Werktage sollen die Arbeiten dauern.

Nicht alle zeigen sich geduldig und rücksichtsvoll. Schon innerhalb der ersten Stunde nach Beginn ihrer Arbeit berichten die beiden Baumpfleger Thomas Jathe und Benjamin Nowarra-Jacob von „unschönen Erlebnissen“ mit Ausflüglern. Eine Frau sei mit ihrem Fahrrad trotz Absperrbands einfach weiter auf dem Weg entlanggefahren. Und das, obwohl in den Baumkronen gearbeitet wird. „Das kann gefährlich sein. Denn manchmal verfangen sich abgeschnittene Äste in den Zweigen darunter. Wenn ein Windstoß kommt, können die unkontrolliert herabfallen, bevor wir sie nach unten geworfen haben“, sagt Jathe.

Nicht alle Passanten haben Verständnis

Eine ältere Frau habe sich beklagt, dass der Weg von der Stadt überhaupt gesperrt wurde. „Das kann man doch in der Corona-Zeit nicht machen. Wo sollen die Leute denn sonst hingehen?“, habe sie gesagt. „Die dünnen Äste machen doch nichts, wenn sie herabfallen.“ Jathe habe noch versucht zu vermitteln, dass schon kleinere Äste zu bösen Verletzungen führen können, doch da sei die Frau schon weitergegangen. Andere zeigten sich aber verständnisvoll. So habe ein Jogger höflich gefragt, ob er passieren könne – und dann einen kleinen Umweg genommen.

Baumpfleger Thomas Jathe schneidet mit der Kettensäge vom Hubsteiger aus Totholz aus den Bäumen entlang des Wanderweges. Quelle: Mark Bode

Mit dem Hubsteiger kann Jathe bis in 25 Metern Höhe Äste herausschneiden. „Was noch höher liegt, entfernt in ein paar Tagen ein Kollege“, sagt er. Denn ab Donnerstag soll ein weiterer Mitarbeiter der Fachfirma aus Langenhagen-Engelbostel mit einem Kettenhubsteiger anrücken. Dieser reiche 30 Meter in die Höhe. Mit dem Gerät könne der Baumpfleger enge Waldwege entlangfahren, die mit dem gewöhnlichen Hubsteiger auf Rädern nicht passierbar sind.

Baumpfleger sind ein eingespieltes Team

Das Team ist eingespielt: Nowarra-Jacob gibt teils von unten Kommandos, wo Jathe den Korb des Hubsteigers hinsteuern soll. Stück für Stück arbeiten sich die beiden voran, bearbeiten eine Pappel nach der anderen. Jathe genießt die Arbeit in luftiger Höhe im Winter. „Da schwitzt man wenigstens nicht“, sagt er. Das Team entfernt nicht nur Totholz aus den Bäumen, auch zu stark über die angrenzen Felder hängende Äste werden entfernt. Was herabfällt, räumt Nowarra-Jacob zur Seite. Ende der Woche soll das Holz mit einem Häcksler vor Ort zerkleinert und anschließend entsorgt werden.

Die abgesägten Äste bleiben zunächst einige Tage am Wegesrand liegen. Diese sollen zum Ende der Woche mit einer Häckselmaschine zerkleinert und anschließend entsorgt werden. Quelle: Mark Bode

Die Stadt Pattensen hatte den Wanderweg Anfang November sperren müssen, nachdem bei Kontrollen eine Menge Totholz in den bis zu 30 Meter hohen Bäumen festgestellt wurde. Allerdings hatten sich viele Pattenser über diese lange Sperrung beklagt, viele ignorierten sie sogar und schoben die aufgestellten Zäune einfach zur Seite.

„Wenn im Harz am Morgen ein Baum abknickt, ist er am Nachmittag beseitigt“, sagte vergangene Woche Herbert Mohr vom Wegeteam Pattensen und kritisierte damit die lange Sperrung. „ Pattensen ist nicht die einzige Kommune, in der solche Arbeiten anfallen“, sagt Jathe dazu. Außerdem sei es immer einfacher, lediglich einen Baum zu entfernen, statt einen etwa 1,7 Kilometer langen Wanderweg zu bearbeiten. Laut Renate Riedel von der Stadt liegen die Kosten für die Arbeiten „im niedrigen fünfstelligen Bereich“.

