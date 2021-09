Pattensen/Berlin

Früher war Axel Oppenborn einmal der Chef von Annalena Baerbock. Sie jobbte in einer seiner Bäckereifilialen in Schulenburg. Oppenborn ist Bäckermeister und Betreiber der Calenberger Backstube. Bei der „Bundestagswahl-Show“ des Fernsehsenders Prosieben, in der er am Mittwochabend auf seine ehemalige Auszubildende traf, wollte er nicht öffentlich sagen, ob er bei der Bundestagswahl Ende September bei Bündnis 90/Die Grünen sein Kreuz macht und somit die Bundeskanzlerkandidatin Baerbock unterstützt würde. „Puh, das entscheide ich, wenn ich vor dem Wahlzettel stehe“, sagte Oppenborn vor einem Millionenpublikum.

Am Donnerstagmittag ist Oppenborn zurück aus der Hauptstadt und sitzt in seinem Büro in Pattensen. Er berichtet, wie er den Besuch im Fernsehstudio und das Wiedersehen mit Baerbock erlebte.

„Das war schon aufregend“, sagt Oppenborn. Am frühen Nachmittag wurde er aus dem Hotel abgeholt und ins Fernsehstudio gefahren. Der Kontakt zum Sender entstand über Umwege, als er beim Baerbock-Heimspiel Mitte August auf dem Schützenplatz mit Journalisten ins Gespräch kam. „Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ins Studio zu kommen. Da habe ich direkt zugesagt“, sagt Oppenborn. „So konnte ich direkt meine Sorgen loswerden.“

Sorge um 12 Euro Mindestlohn

Zu diesen Sorgen gehört der von Baerbock angestrebte Mindestlohn von 12 Euro. Der Bäcker, der auch im Vorstand des Landesinnungsverbandes engagiert ist, wollte wissen, wo er das Geld dafür hernehmen soll. Baerbocks Antwort stellte ihn nicht zufrieden. „Sie verwies auf die Regionalität und die Qualität, mit der wir überzeugen. Aber das müssen wir selber machen. Ich wollte wissen, was die Politik für uns tut.“

Auf das zweite Anliegen, dass es schwierig sei, überhaupt Arbeitskräfte für das Bäckerhandwerk begeistern zu können, reagierte Baerbock mit der Aussage: „Das ist ein Riesenproblem.“ Es sei wenig verlockend, morgens um 5 Uhr in einer heißen Backstube zu stehen. Ein Lösungsansatz laut Baerbock ist die Zuwanderung.

Die Grünen-Bundeskanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht bei ihrem Heimspiel in Pattensen auf dem Schützenplatz. Quelle: Mark Bode

Trotz der unbefriedigenden Antworten fand Oppenborn den Ausflug nach Berlin durchaus positiv. „Es war nett, Frau Baerbock zu sehen“, sagt er. In der Livesendung duzte er die Kanzlerkandidatin immer wieder – schließlich kennt er sie seit ihrer Jugendzeit. Wann genau Baerbock für ihn arbeitete, könne er gar nicht mehr sagen. „Wir können uns beide nicht daran erinnern“, sagt er.

Baerbock erzählte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sie damals vereinzelt morgens vom Diskothekenbesuch in Hannover direkt in die Bäckereifiliale nach Schulenburg gefahren sei. Auf die Frage, ob sie eine gute oder schlechte Mitarbeiterin gewesen sei, hat Oppenborn schnell eine Antwort parat: „Schlecht kann sie nicht gewesen sein, denn dann könnte ich mich definitiv noch an sie erinnern.“

Keine Streuselkugel für Baerbock

Nachdem Baerbock im Interview mit dieser Zeitung ebenfalls verraten hatte, dass sie besonders die Rumkugel – inzwischen heißt diese Streuselkugel – der Calenberger Backstube schätzt und diese sogar für die beste bundesweit hält, wollte Oppenborn der Kanzlerkandidatin gerne eine als Geschenk überreichen. „Aber ich hatte die Streuselkugel zuhause vergessen“, sagt Oppenborn.

Von Mark Bode