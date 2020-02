Pattenser Bad lädt zum Tag der offenen Tür ein

Pattensen

Das Pattenser Bad lädt zum Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt ein. Die Veranstaltung ist am Sonnabend, 15. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Dort werden unter anderem die zahlreichen Sanierungen des vergangenen Jahres vorgestellt. In einem Zeitraum von rund fünf Monaten wurden 2019 für mehr als 500.000 Euro unter anderem die Beckenköpfe erneuert und die Unterwasserbeleuchtung auf LED umgestellt. Von dem Ergebnis können sich die Besucher bei Technikrundgängen überzeugen, die ab 14.30 und ab 16.30 Uhr angeboten werden.

In allen Becken soll Bewegung sein

„Wir wollen am Tag der offenen Tür in allen Becken das Wasser in Bewegung bringen“, teilt der Geschäftsführer der Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs GmbH, Fred Oeltermann, mit. Den Besuchern stehen das Lehrschwimmbecken und das Schwimmerbecken zur Verfügung. Angekündigt sind unter anderem Aktionen wie Staffelschwimmen und Aquaball. Zudem soll ein Krökelturnier ausgerichtet werden. Die Sauna ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Café im pab wird Waffeln sowie weitere Speisen und Getränke anbieten.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann