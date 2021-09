Pattensen-Mitte

Die Freude ist bei den Betreibern des Pattenser Bades und der Verwaltung groß gewesen, als Anfang August der Förderbescheid bei der Stadt eingetroffen ist. Knapp 4 Millionen Euro, ganz konkret: 3.999.150 Euro, gibt der Bund, damit das in die Jahre gekommene Hallen- und Freibad in Pattensen-Mitte weiter bestehen kann. Der finanzielle Eigenanteil der Stadt beträgt rund 600.000 Euro. Doch was soll konkret erneuert werden? Schwimmmeistergehilfin Heike Pönack und Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann zeigen, wo im Bad der dringlichste Bedarf besteht. Die SPD-Politiker Matthias Miersch aus dem Bundestag und Regionspräsidentschaftskandidat Steffen Krach schauten es sich ebenfalls an.

„Das Bad hat einen typischen Siebzigerjahre-Charme“, sagt Pönack zu Beginn des Rundgangs, der mit dem Saunabereich beginnt. „Dort wird allerdings nichts saniert“, erklärt Oeltermann. „Die Außenfassade wird das ganz große Ding“, sagt Pönack. Die ersten Kalkulationen gehen in die Richtung, dass dafür in etwa 2,8 Millionen Euro erforderlich sein werden, sagt die Badmitarbeiterin. Sie zeigt im Hallenbadbereich auf die großen Fensterfronten. „Die müssten in Zukunft deutlich verkleinert werden“, sagt sie. Energetisch sei es heutzutage überhaupt nicht mehr vertretbar, so große Glasflächen zu besitzen. Diese sind nach vielen Jahren ohnehin nicht mehr im guten Zustand, einige sind getrübt.

So große Glasfassaden soll es in Zukunft im Pattenser Bad nicht mehr geben. Viele Scheiben sind in keinem guten Zustand mehr. Quelle: Mark Bode

Es regnet durch das Dach

Auch das Dach muss zwingend erneuert werden. Pönack berichtet, dass das Hallenbad ursprünglich ein Flachdach besessen hatte. Das wurde etwa zehn Jahre nach der Inbetriebnahme aufgeständert. „Bei dem starken Regen vor einigen Tagen lief Wasser durch die Decke in die Schwimmhalle“, berichtet Pönack. Die Glaswolle, die zwischen Dach und der Decke des Flachdachs angebracht worden ist, ist im Laufe der Jahre arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Zuge der Arbeiten soll die Lüftungsanlage, die derzeit in einem engen Bereich innerhalb des Gebäudes verläuft, auf dem Dach neu aufgesetzt werden. „Wenn daran etwas kaputt geht, könnte nur ein Säugling daran, weil zu wenig Platz ist“, sagt Pönack.

Die Lüftungsanlage soll nach Wunsch der Badbetreiber im Zuge der Sanierung nach außen auf das Dach verlegt werden. Reparaturarbeiten seien kaum möglich, weil für einen erwachsenen Menschen kaum Platz vorhanden ist. Quelle: Mark Bode

Fest steht, dass auch die Fliesen im Hallenbadbereich und die dort verlaufenden Rohrleitungen erneuert werden sollen. „Die Fliesen waren vor rund 40 Jahren mal rutschhemmend. Inzwischen sind sie sehr glatt geworden“, sagt Pönack. An den Umkleidebereichen sollen allerdings – so der bisherige Plan – keine Änderungen vorgenommen werden, weil das nicht mehr in den finanziellen Rahmen passe. „Das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren erneuern müssen“, sagt Oeltermann.

Rutsche wird erneuert

Die Sprechanlage und die Videoüberwachung sollen erneuert sowie die technische Ausstattung im Seminarraum verbessert werden. „Die Rutsche ist abgängig“, sagt Oeltermann. Gespräche mit einer Fachfirma hat es schon gegeben, die Erneuerung ist fest eingeplant. „Die Rutsche gehört zum Bild des Pattenser Bades“, sagt der Geschäftsführer. Die Kosten für eine neue Rutsche betragen etwa 40.000 Euro. Ein neues Beachsportfeld im Außenbereich sowie ein Wasserspielplatz sind ebenfalls fest eingeplant.

„Bei den Sanierungsplänen stellen wir uns immer die Frage, was ist betriebsnotwendig“, sagt Oeltermann. Die Technik sei im Laufe der zurückliegenden 17 Jahre durch die damals neue gGmbH, die das Bad von der Stadt übernommen hatte, erneuert worden. Deshalb liege der Fokus nun auf dem Gebäude an sich. „Da die Arbeiten zum 1. Juli nächsten Jahres beginnen sollen, drängt die Zeit“, sagt Pönack. Ein Planungsbüro muss gefunden werden. Aufgrund der Investitionssumme von 4,6 Millionen Euro muss dafür europaweit ausgeschrieben werden, erklärt Oeltermann. Wenn ein Planungsbüro zum Herbst feststeht, so der Wunsch, setzen sich Badbetreiber und Vertreter der Stadt mit den Planern zusammen.

Matthias Miersch (von links) und Steffen Krach lassen sich von Heike Pönack erklären, welche Arbeiten am Pattenser Bad vorgenommen werden sollen. Quelle: Mark Bode

Bad muss mindestens zehn Jahre weiter betrieben werden

Dann wird festgelegt, in welchen Abschnitten die Arbeiten erfolgen. Fest steht allerdings schon, dass das Hallenbad während der Arbeiten an der Fassade sowie den Fliesen geschlossen bleiben muss. „Wir hoffen, diese Tätigkeiten möglichst in den Sommer zu verschieben, damit die Schwimmer das Freibad nutzen können“, sagt Pönack. Fest steht, dass die Arbeiten bis Ende 2024 abgeschlossen sein müssen. Das steht im Förderbescheid. Ebenfalls darin festgelegt ist, dass das Bad anschließend mindestens zehn Jahre betrieben werden muss. „Der Bund investiert sonst nicht so eine große Summe“, sagt Oeltermann.

Von Mark Bode