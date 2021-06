Pattensen-Mitte

Die Ortsgruppe Pattensen des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat seit vielen Jahren die Wiese am Niedersächsischen Landesarchiv am Lüderser Weg 2 in Pattensen gepachtet. „Die ehemals sehr monotone Fläche, auf der fast nur Gräser wuchsen, hat sich zu einer wunderschönen Wiese entwickelt – in diesem Jahr ganz in Gelb und Weiß“, sagt Sibylle Maurer-Wohlatz. Sie ist Regions-Vorstandsmitglied des BUND und zudem Pattensens Naturschutzbeauftragte. Sie lädt für Sonnabend, 19. Juni, von 10 bis 12 Uhr alle Interessierten ein, sich die blühende Wiese anzuschauen.

Maurer-Wohlatz bietet allen Besuchern einen zusätzlichen Anreiz für einen Besuch: „Wer es schafft, drei verschiedene Insektenarten – egal welche – zu erkennen und sie dem BUND-Team zu benennen, bekommt eine kleine Belohnung.“

Fettwiesenmischung für Pattenser Boden geeignet

Damit sich auf der Wiese Wildblumen ansiedeln konnten, sei zweimal regionales, zertifiziertes Wildblumensaatgut ausgebracht worden, erklärt Maurer-Wohlatz. Diese sogenannte Fettwiesenmischung sei für die Böden in Pattensen perfekt geeignet. „Ziel der jahrelangen Pflege war vor allem, die mit Nährstoffen angereicherte Fläche abzumagern, weil dann Wildblumen dauerhaft eine Chance bekommen“, erklärt die Expertin.

BUND-Mitglied Conrad Nussbaum habe die Wiese in den zurückliegenden Jahren nach der Brut- und Setzzeit zuverlässig einmal gemäht und später im Jahr seine Schafe dort einige Zeit weiden lassen. „Wichtig ist, dass das Mähgut aus wertvollen Kräutern mehrfach gewendet, getrocknet und dann abgetragen wird. So werden dem Boden Nährstoffe entzogen und durch die nur kurze Beweidung ausreichend wieder zugefügt. Das Kräuterheu ist dann eine wertvolle Winternahrung für die Schafe.

Von Mark Bode