Hundehalter wissen es genau: In der nächsten Woche endet die Brut- und Setzzeit –und damit die Leinenpflicht. Dann beginnt aber auch an vielen Stellen die Mahd. Um dennoch die Grünstreifen an Straßen und Wegen in Pattensen für Insekten und Wildtiere zu erhalten, lädt der BUND jetzt zum Gespräch ein.