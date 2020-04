800-Meter-Stau: Aha verhängt wegen Andrang am Wertstoffhof neue Regeln

Pattensen-Mitte

Viel mehr Zeit als wohl geplant, mussten am Dienstag und Mittwoch Autofahrern in Pattensen-Mitte aufbringen, die mit ihrem Fahrzeug Sperrmüll oder Grünschnitt zum Wertstoffhof an der Ludwig-Erhard-Straße abladen wollten. Zur Mittagszeit am Dienstag staute sich die Schlange der bis zu 100 Autos erneut zurück bis an die Ampelkreuzung an der Bundesstraße 443. Solche Szenen hatte es zuletzt bei der Wiedereröffnung des Wertstoffhofes am 15. April gegeben.

Im Vorfeld der nun erweiterten Abgabemöglichkeiten hatte die Stadt Pattensen durch ihre Sprecherin Andrea Steding dabei um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Dass sich nicht jeder daran hielt, zeigte am Dienstag gegen Mittag beispielhaft ein VW-Kombifahrer, der meinte, seinen zerlegten Holztisch am Zaun hinter dem Wertstoffhof in der Feldmark entsorgen zu können – ganz ohne sich einzureihen.

Anzeige

Mancher hat keine Lust länger auf Einlass in den Wertstoffhof Pattensen zu warten und entsorgt seinen Müll in einer Nebenstraße. Quelle: Torsten Lippelt

Weitere NP+ Artikel

Doch diese Aktion blieb nicht unbemerkt: Eine Radfahrerin, die ebenfalls ihren Grünschnitt entsorgen wollte, protestierte energisch. Daraufhin wurde ein Mitglied des Sicherheitsdienstes, das vor der Einfahrt Aufsicht führte, auf die Situation aufmerksam. Gemeinsam brachten sie den Müllsünder dazu, seinen Sperrmüll wieder einzusammeln – und zu Fuß auf das Betriebsgelände zur Entsorgung zu tragen. Dabei argumentierten die Kontrahenen weiterhin lautstark.

Trotz Warteschlange geht das Tor pünktlich zu

Der Mann hatte trotzdem Glück, dass er seinen Müll loswurde. Denn am Dienstagabend standen noch etwa 60 Autos in der Warteschlange, als das Einfahrtstor pünktlich um 18.30 Uhr geschlossen wurde.

Auch am Mittwoch reichte die Autoschlange um 10 Uhr wieder bis zur Einmündung der B443. Immer wieder versuchten Kunden, die später kamen, sich von der Seite in die Warteschlange einzufädeln. Was mit lautstarkem Rufen und manchmal auch Hupen quittiert wurde.

Nach dem Ende der durch coronabedingten Schließzeit hatten die vom Abfallentsorger Aha betriebenen Wertstoffhöfe zunächst nur Sperrmüll und Grünschnitt angenommen. Jetzt nehmen die Wertstoffhöfe in der Region Hannover, die geöffnet sind, wieder alle Arten von Abfällen an. Die Zugangsregeln, die das Abstandhalten sicherstellen sollen, werden vor Ort erläutert. In Pattensen sollen Wartende die Parkbuchten nutzen, um die Fahrbahn frei zu halten. Aha bittet die Kunden, die über eine Maske verfügen, diese zum Schutz der Beschäftigten auf den Wertstoffhöfen zu tragen.

Zutritt an geraden und ungeraden Tagen unterschiedlich

Der Wertstoffhof in Pattensen ist in dieser Woche noch am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am Freitag, 1.Mai, ist wegen des Feiertages geschlossen. Ab Montag, 4. Mai, können wieder Termine zur Sperrmüllabfuhr unter Telefon (0800) 9991199 oder im Internet auf www.aha-region.de vereinbart werden. Die erste Sperrmüll-Abfuhr erfolgt am Montag, 18. Mai.

Der Abfallentsorger Aha, der in Hannnover wegen des starken Andrangs zeitweise zwei Wertstoffhöfe schließen musste, hat am Mittwoch auf die Situation mit neuen Regeln reagiert: Ab Donnerstag gelten auf den Wertstoffhöfen neue Anlieferbedingungen, um den Ansturm zu entzerren: An geraden Kalendertagen, also am Donnerstag, 30. April, dürfen nur Fahrzeuge anliefern, deren Kennzeichen auf eine gerade Ziffer enden. An ungeraden Kalendertagen dürfen nur Fahrzeuge mit einer ungeraden Endziffer auf dem Kennzeichen anliefern.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt und Kim Gallop