Pattensen-Mitte

Unbekannte haben im Pattenser Gewerbegebiet das hintere Kennzeichen eines VW gestohlen. Der Wagen war laut Polizei an der Johann-Egestorf-Straße geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter das Kennzeichen in der Zeit von Mittwoch, 23. Oktober, 8 Uhr, bis Sonnabend, 26. Oktober, 13.30 Uhr, entwendet haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Pattensen, Telefon (05101) 855950, oder im Kommissariat in Springe, Telefon (05041) 94290, zu melden.

Von Andreas Zimmer