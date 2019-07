Blühende Stauden und Kakteen, exotische Früchte und verträumte Sitzecken: Am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Juli, können Gartenfans einen Blick in die blühende Oase von Familie Gering in Pattensen werfen. Sie nimmt an der Reihe „Offene Pforte“ teil.