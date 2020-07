Pattensen

Durch den Austritt der drei CDU-Mitglieder Svenja Blume, Christian Möller und Michael Wahl aus der Ratsfraktion ändern sich die politischen Mehrheitsverhältnisse in Pattensen. Die drei Schulenburger haben sich im Streit um den Standort der neuen Grundschule in Schulenburg von ihrer Fraktion getrennt und sind der UWG-Fraktion beigetreten. Diese hatte kurz zuvor in der Auseinandersetzung um das gleiche Thema ihre Zusammenarbeit im Rat mit der UWJ aufgekündigt.

Sämtliche Fachausschüsse werden neu besetzt

Aktuell haben jetzt die Ratsfraktionen von CDU und SPD jeweils neun Mitglieder, die UWG fünf, die Bündnisgrünen drei und die UWJ und die Freien Wähler jeweils zwei. So müssen jetzt auch sämtliche Fachausschüsse neu besetzt werden – und dies etwa ein Jahr vor der Kommunalwahl.

Die Sitze werden in Ratssitzung am Donnerstag, 30. Juli, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule öffentlich verteilt. Nach den Sommerferien werden auch die Haushaltsberatungen der Fraktionen für das nächste Jahr beginnen. Der diesjährige Haushalt wurde nur mit einer Stimme Mehrheit beschlossen. Ein genehmigter Haushalt ist die Grundlage dafür, um Projekte 2021 anzuschieben. Die neuen Mehrheitsverhältnisse im Rat könnten unter anderem bei dieser Entscheidung eine große Rolle spielen.

Folgende Sitzverteilung ist jetzt vorgesehen

Ausschuss für Schul- und Bildungsangelegenheiten: Mit elf zu vergebenden Sitzen ist dieser Ausschuss das größte Ratsgremium in Pattensen. CDU und SPD bekommen jeweils drei Sitze, die UWG zwei und die anderen Parteien jeweils einen.

Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung sowie Ausschuss für Soziales, Sport und Ehrenamt: In beiden Ausschüssen sind jeweils neun Sitze. CDU und SPD werden jeweils drei bekommen und UWG und Bündnisgrüne jeweils einen. Der verbleibende Sitz wird zwischen der UWJ und den Freien Wählern ausgelost.

Ausschuss für Finanzen, Verwaltungsorganisation und Digitales; Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr, Sicherheit und Ordnung und Ausschuss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung:. In allen drei Ausschüssen stehen jeweils sieben Sitze zur Verfügung. CDU und SPD bekommen jeweils zwei und UWG und Bündnisgrüne jeweils einen. Der verbliebene Sitz wird zwischen UWJ und Freien Wählern ausgelost.

Verwaltungsausschuss: In dem nicht öffentlichen Gremium stehen acht Sitze zur Verfügung. Jeweils zwei bekommen CDU und SPD, die anderen vier im Rat vertretenen Parteien jeweils einen. Vorsitzende des Ausschusses ist Bürgermeisterin Ramona Schumann.

Auch die Vorsitzenden der Ausschüsse werden neu bestimmt

Auch der Vorsitz der sechs öffentlichen Ausschüsse muss neu vergeben werden. Die CDU und die SPD haben jeweils Anspruch auf zwei Sitze für den Vorsitz. Die UWG bekommt einen. Der sechste Sitz wird zwischen CDU, SPD und Bündnisgrünen ausgelost.

Von Tobias Lehmann