Auch das Hallenbad bleibt geschlossen

Rathaus, Schulen, Kindergärten, Sporthallen – alle Orte, an denen sich normalerweise viele Personen begegnen, sind auch in Pattensen geschlossen worden. Das gilt jetzt auch für das Hallenbad, in dem bis auf Weiteres niemand mehr seine Bahnen ziehen, herumtoben oder auch nur ein bisschen planschen darf. Das kann die Badgesellschaft allerdings nicht auf ihrer Internetseite mitteilen: „Unser Chef ist auf Urlaub im Ausland und hat von dort keinen Zugriff“, berichtet Heike Pönack, die zurzeit kommissarisch die Badleitung übernommen hat. Und außer Geschäftsführer Fred Oeltermann habe niemand eine Zugangsberechtigung. Der komme zwar nächste Woche zurück, aber es sei unklar, ob er dann erstmal in Quarantäne müsse, sagt Pönack.

Öffentliche Zuschüsse sind nicht gesichert

Immerhin hat inzwischen die Stadt auf ihrem Internetportal einen Hinweis auf die Badschließung installiert. Ob die gemeinnützige Badgesellschaft auf Unterstützung der öffentlichen Hand zum Ausgleich der Einnahmeausfälle hoffen kann, ist noch unklar. Schon im vergangenen Jahr hatte das Hallenbad vier Monate schließen müssen, weil die Beckenköpfe erneuert werden mussten. Dafür beschloss der Rat einen einmaligen Zuschuss. Das sei auch in diesem Fall denkbar, meint Stadtsprecherin Andrea Steding, aber dazu bedürfe es eines entsprechenden Antrags.

Kurzarbeit sei zurzeit kein Thema, versichert Pönack. Zum Teil nähmen Kollegen Urlaub, „aber wir haben auch so genug zu tun“, erklärt die kommissarische Badleiterin unter Verweis auf die Vorbereitungen zur Freibadsaison sowie grundlegende Reinigungsarbeiten. „Jetzt können wir hier mal mit dem Hochdruckreiniger durchgehen“, sagt sie. Das sei während des normalen Betriebs schon wegen des dabei entstehenden Lärms nicht möglich.

Planungen für den Flohmarkt laufen

Auch wenn der Schwimm- und Badebetrieb eingestellt wurde, ist das Bad trotzdem nicht verwaist, denn die Vorbereitungen für den am 25. und 26. April geplanten Flohmarkt gehen weiter. „Die fleißigen Helfer haben schon viel aufgebaut“, berichtet Pönack. Spenden können auch weiterhin jeweils montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr abgegeben werden. Gesucht werden unter anderem Bücher, Porzellan, Haushaltsgegenstände, Dekoartikel und Spielzeug, jedoch keine Kleidung, Möbel oder Elektrogeräte.

Das Material sollte funktionstüchtig und nicht beschädigt sowie in Kartons verpackt sein. Sollte der Termin wegen der Corona-Epidemie verschoben werden müssen, wollen die Helfer vom Bad-Förderverein Rettungsring, die Spenden bis dahin aufbewahren, sagt Pönack. Die Einnahmen aus dem Verkauf – auch von Kaffee und Kuchen – kommen dem Erhalt des Bades zugute.

