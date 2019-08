Pattensen

Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter klagen schon seit längerer Zeit über eine zunehmende Respektlosigkeit von vielen Menschen bei ihren Einsätzen. Sie werden immer häufiger beschimpft, bespuckt oder gar tätlich angegriffen. Über nicht ganz so dramatische, aber im Prinzip durchaus ähnliche Attacken berichtet jetzt auch der Fahrdienst vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) in Pattensen.

Er sei schon mehrfach beschimpft worden, berichtet Peer Maßmann, Leiter des BSK-Bereichs Hannover und Umgebung. Einmal seien ihm sogar Schläge angedroht worden. Dabei gehe es oft um die Nutzung von Behinderten-Parkplätzen mit den beiden in und um Pattensen verkehrenden BSK-Transportfahrzeugen.

„Man wirft uns vor, dass wir uns einfach Rollstuhlsymbole auf den Wagen kleben, um die Plätze nutzen zu können“, sagt Maßmann. Das passiere vor allem dann, wenn der Fahrer ohne Patient aussteige und sich vom Fahrzeug entferne. „Aber natürlich müssen wir die Behinderten erstmal aus ihrem Haus oder aus einer Arztpraxis holen“, erklärt er. Eine ähnliche Situation ergebe sich sogar, wenn der Patient schon im Fahrzeug sitze, der Fahrer aber noch Unterlagen oder Medikamente holen müsse.

Bürgersteig an Steinstraße ist zu schmal

Angefeindet würden die BSK-Helfer auch, wenn der zu befördernde Patient keinen Behinderten-Ausweis vorzeigen könne. „Aber wer nach einem Unfall nicht mehr laufen kann, wird erst sechs Monate danach als behindert anerkannt und bekommt auch dann erst den blauen Parkausweis“, erläutert Maßmann. Ein weiterer Auslöser für – manchmal derbe – Vorwürfe von Anwohnern oder Passanten seien auch nur begrenzt nutzbare Behindertenparkplätze wie der an der Steinstraße vor einer Arztpraxis.

Dort muss der BSK-Transporter auf der in Fahrtrichtung linken Seite halten: Der Lift für einen Rollstuhl schwenkt naturgemäß nach rechts aus. Doch in der Steinstraße ist der Bürgersteig so schmal, dass ein Rollstuhl nicht vom Lift herunterkomme – die Hauswand ist zu nahe. Und eine Absetzung zwischen Fahrzeug und Bürgersteig komme auch nicht infrage, weil der Bordstein nicht abgesenkt ist, schildert Maßmann die Situation.

Die Beschimpfung von Personal sozialer Fahrdienste scheint eine Pattenser Spezialität zu sein: Sprecher des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bunds in der Region erklärten, ihnen lägen keine entsprechenden Berichte von Mitarbeitern vor. Bei den Einsätzen von Rettungssanitätern sei das jedoch anders.

