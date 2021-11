Pattensen

Der neue Rat der Stadt Pattensen hat Astrid Schunder (CDU) in der ersten Sitzung am Donnerstagabend mit einer Enthaltung zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Koldingerin tritt die Nachfolge von Julia Recke (CDU) an, die für den neuen Rat aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt.

Sitzung dauert mehr als vier Stunden

Länger als vier Stunden dauerte die konstituierende Sitzung in der Aula der KGS Pattensen. Vor allem ging es darum, notwendige Ämter neu zu besetzen. Erstmals gibt es drei stellvertretende Bürgermeister. Dafür hatte sich der Rat mehrheitlich ausgesprochen. Bisher gab es immer nur zwei. Zuletzt hatten Günter Bötger (CDU) und Andreas Ohlendorf (SPD) das Ehrenamt ausgeübt. Für die neue Ratsperiode wählte das Gremium Matthias Friedrichs (SPD) und Martin Jausch (CDU) mit jeweils 25 Stimmen und Roman Dobberstein mit 15 Stimmen zu stellvertretenden Bürgermeistern.

Im Amt bleiben die Ortsvorsteher in Reden und Vardegötzen. Edeltraud Ruppelt-Czybulka (SPD) ist Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger in Reden und Dirk Meyer (UWJ) steht in Vardegötzen und Thiedenwiese zur Verfügung.

Von Tobias Lehmann