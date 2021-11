Pattensen

Ein wenig nervös werde sie vor der ersten Ratssitzung am Donnerstag, 18. November, sicherlich sein, gesteht Astrid Schunder (CDU). „Vorher habe ich wahrscheinlich eine schlaflose Nacht“, sagt die Ortsbürgermeisterin Koldingens. Sie ist neues Mitglied im Stadtrat und von ihrer Fraktion nun einstimmig zur Kandidatin für das Amt der Ratsvorsitzenden gewählt worden. Damit könnte sie Julia Recke nachfolgen, die aus beruflichen Gründen nicht mehr zu dieser Kommunalwahl angetreten ist.

Sie habe lange darüber nachgedacht, ob sie diesen Posten übernehmen möchte, kam abschließend aber zu einem klaren Ergebnis: „Ich traue es mir zu, ich habe Lust drauf. Es reizt mich, näher mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten.“ Die gut zweieinhalb Jahre Erfahrung als Ortsbürgermeisterin in Koldingen hätten ihr geholfen, die souveräne Leitung von Sitzungen immer mehr zu verinnerlichen, lockerer zu werden und frei zu sprechen.

Schunder lobt gutes Verhältnis zur Bürgermeisterin

Sie komme gut mit Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) und den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zurecht. Sie ist überzeugt, dass sie notfalls beispielsweise ihren eigenen Fraktionsvorsitzenden Georg Thomas in die Schranken weisen würde. „Ich kann mich auf jeden Fall durchsetzen“, sagt Schunder.

„Jedes Ratsmitglied kann impulsiv werden, wenn es um eine Sache geht, die ihn oder sie näher betrifft“, sagt Schunder. „Ich gehe aber davon aus, dass alle im Rat eine vernünftige Gesprächskultur pflegen werden.“ Zudem rechne sie fest damit, dass niemand im Rat ihr das Leben unnötig schwer machen wolle.

Vorgängerin gibt Tipps

Schunder sagt auch: „Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und weiß, dass es arbeitsaufwändig wird.“ Sie hatte sich nach ihrer Nominierung durch die eigene Fraktion Tipps von ihrer Vorgängerin geben lassen. Schunder berichtet, was ihr Recke geraten habe: „Du bekommst genug Hilfe von der Verwaltung. Und guck dir an, was im Verwaltungsausschuss besprochen und beschlossen worden ist.“

Schumann gratulierte Schunder zur Nominierung. „Wir kennen uns schon aus ehrenamtlichen Zeiten vor der Ratsarbeit und haben ein gutes Verhältnis“, sagt die Bürgermeisterin. „Das Amt ist etwas anders als das der Ortsbürgermeisterin. Die besondere kooperative Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist dabei hervorzuheben“, sagt Schumann. Sie sei nun gespannt, wie sich die weiteren Fraktionen positionieren.

Dobberstein glaubt nicht mehr an Fairplay

Der Posten des Ratsvorsitzes ist – so ist es guter Brauch – gewöhnlich einem Mitglied der stärksten Fraktion zugeordnet. „Ich hoffe auf das Vertrauen der Mehrheit. Ich werde mir Mühe geben, so neutral wie möglich das Bindeglied zwischen den einzelnen Fraktionen zu sein“, sagt Schunder. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Roman Dobberstein gibt sich bezüglich der Erfolgsaussichten bei der Wahl zurückhaltend. „Nach Hüpede glaube ich nicht mehr an Fairplay“, sagt er. Damit spielt er auf die umstrittene Wahl der SPD-Kandidatin Marion Kimpioka zur Ortsbürgermeisterin von Hüpede-Oerie an. Kimpioka hatte bei der Kommunalwahl im September weniger persönliche Stimmen bekommen als CDU-Kandidat Dirk-Christian Bötger und die SPD weniger Stimmen als die SPD. Dennoch ging die CDU am Ende bei der Postenvergabe leer aus.

Von Mark Bode