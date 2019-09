Verhandlung im Amtsgericht: Stahl Lehrling den Wodka vom Chef?

Pattensen/Springe

Ein 19-Jähriger aus Pattensen soll in seinem Ausbildungsbetrieb hochprozentige Getränke gestohlen haben. Deshalb musste sich der junge Mann jetzt vor dem Jugendgericht im Amtsgericht Springe verantworten.

Den Diebstahl von Alkoholika im Wert von rund 70 Euro soll der 19-Jährige im Februar dieses Jahres im Betrieb begangen haben. Der junge Mann bestritt den Tatvorwurf allerdings vor der Jugendrichterin heftig. „Ich habe keinen Alkohol dort geklaut“, erklärte der 19-Jährige. Er habe lediglich seinen Chef gebeten, ihm für seine Geburtstagsparty zwei Flaschen Wodka von dessen Großhändler und damit etwas preisgünstiger mitzubringen. Das Geld für diesen Alkohol habe ihm der Chef vom nächsten Lohn abgezogen.

Arbeitgeber kündigt Lehrling fristlos

„Er hatte Probleme mit mir und ich mit ihm“, beschrieb der junge Mann das Verhältnis zu seinem Vorgesetzten. Er habe sich einen neuen Ausbildungsplatz suchen wollen. Doch dem kam sein Arbeitgeber zuvor. Während einer mehrwöchigen Krankheit bekam der 19-Jährige die fristlose Kündigung sowie ein Hausverbot mit der Begründung, er habe sechs Flaschen Wodka gestohlen.

Die Spirituosen standen in einem Schrank im Büro des Chefs, dieser Raum sei stets offen gewesen, erklärte der Angeklagte auf Nachfrage der Jugendrichterin. Eine Zeugin, die den Diebstahl beobachtet haben will, erschien nicht zur Verhandlung. Gegen sie wurde ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro verhängt. Ersatzweise muss sie für drei Tage in den Arrest.

Die Jugendrichterin stellte das Verfahren gegen den jungen Pattenser ein. Einen neuen Ausbildungsplatz hat er bislang noch nicht gefunden.

Lesen Sie auch diesen Gerichtsbericht:

Frau randaliert nackt und betrunken am Marktplatz

Von Annegret Brinkmann-Thies