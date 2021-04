Pattensen/Springe

Drei Männer sollen zwei Paar Schuhe aus einem Geschäft in Pattensen gestohlen haben. Wegen bandenmäßigem Diebstahl sollten sich zwei von ihnen jetzt vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Doch die wartete – ebenso wie die Staatsanwältin und ein Dolmetscher – vergeblich auf die Angeklagten, die nicht zum Verhandlungstermin erschienen. In Abwesenheit der Beschuldigten verhängte die Richterin schließlich die Strafen. Während einer der Täter 850 Euro zahlen muss, erließ sie gegen den anderen Mann einen Haftbefehl.

Einem Täter gelingt die Flucht

Zu dritt waren die Männer im Oktober vergangenen Jahres unterwegs. Sie wurden von Zeugen beim Stehlen beobachtet. Die Täter flüchteten und warfen dabei eines der Schuhpaare in ein Gebüsch, wo die Polizei es später fand. Einem Täter gelang die Flucht, die beiden anderen – ein 58-Jähriger und ein 49-Jähriger – machte die Polizei ausfindig.

Da das eine Paar Schuhe dem Eigentümer zurückgegeben werden konnte, sei letztlich ein Schaden von rund 50 Euro entstanden, so die Strafrichterin. In Abwesenheit erließ sie gegen den älteren der beiden Angeklagten einen Haftbefehl, weil bei ihm schon diverse Verurteilungen aktenkundig seien, erklärte sie. Der andere Täter erhielt einen Strafbefehl: Er muss 850 Euro Geldstrafe bezahlen, das entspricht 170 Tagessätzen von je 5 Euro.

Von Mark Bode