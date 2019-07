„Am Amtshof“ in Schulenburg können bald die ersten Häuser gebaut werden

Pattensen - „Am Amtshof“ in Schulenburg können bald die ersten Häuser gebaut werden Mit dem Baugebiet „Am Amtshof“ in Pattensen-Schulenburg geht es voran: Die Versorgungsleitungen sind verlegt – bald können die Erdarbeiten für den Bau der insgesamt 20 Einfamilienhäusern beginnen. Aufgrund der hohen Preise für die schlüsselfertigen Gebäude wird der Verkauf aber dauern.

Willkommen: Das Baugebiet ,,Am Amtshof“ entsteht am Ortsausgang von Pattensen-Schulenburg in Richtung Adensen. Quelle: Kim Gallop