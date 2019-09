Hüpede

Das umstrittene Objekt ist unübersehbar: Zwischen zwei Reihenhäusern an der Straße Im Kreuzfeld in Pattensen-Hüpede steht auf dem Fußweg ein prall gefüllter grauer Restmüllsack. Er steht dort seit mehr als fünf Wochen. Nachbarn haben sich an den Abfallentsorger aha gewandt und an die Stadt Pattensen. Doch...