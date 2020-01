AG Fairtrade Town plant drei Werbeaktionen im Jahr 2020

Pattensen

Die Arbeitsgruppe (AG) Fairtrade Town Pattensen hat sich für das Jahr 2020 viel vorgenommen: Sie will an drei öffentlichen Veranstaltungen mitwirken. Das hat die Gruppe nach Auskunft von AG-Sprecherin Andrea Eibs-Lüpcke bei ihrem jüngsten Treffen beschlossen. Ziel der Aktionen: Pattensen soll Fairtrade Town werden – wie es die Nachbarstadt Laatzen schon ist. Einen entsprechenden Ratsbeschluss gibt es bereits. Städte, die sich Fairtrade Town nennen möchten, müssen allerdings mehr vorweisen als die Tatsache, dass im Rathaus und an anderen Orten fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt wird.

Präsentation bei Neujahrsempfang der Stadt

Die erste Veranstaltung, bei der die AG Fairtrade Town auf ihr Anliegen aufmerksam machen möchte, ist der Neujahrsempfang der Stadt Pattensen am Freitag, 24. Januar, von 18 Uhr an in der Ernst-Reuter-Schule ( KGS). Dort können sich Gruppen und Organisationen präsentieren, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Andrea Eibs-Lüpcke und ihre Mitstreiterin Sandra Stets werden zudem die Ziele und Aktivitäten von Fairtrade Town Pattensen präsentieren. „Wir wollen die Bürger mitnehmen“, sagt Eibs-Lüpcke. Außerdem wird es auf einem Markt der Möglichkeiten einen Informationsstand geben.

Die AG Fairtrade Town möchte sich beim Aktionstag im Calenberg Center in Pattensen präsentieren. Quelle: Torsten Lippelt

Außerdem möchte die AG an einem Aktionstag im Calenberg Center Pattensen teilnehmen, vermutlich an einem verkaufsoffenen Sonntag im Mai. „Parallel finden die Nachhaltigkeitstage in Hannover und der Region statt“, sagt Eibs-Lüpcke. Zudem will die Gruppe im Herbst eine eigene Aktion organisieren, die sich im Wesentlichen mit fair gehandelten Produkten und Ernährung beschäftigt. „Am schönsten wäre es, wenn wir zusammen mit anderen kochen könnten“, sagt Eibs-Lüpcke.

Neue Mitstreiter beim nächsten Treffen willkommen

„Mit diesen drei Terminen haben wir erst mal gut zu tun“, sagt sie. Die weitere Planung soll beim nächsten Treffen der AG besprochen werden: am Donnerstag, 16. Januar, von 18.30 Uhr an in den Räumen von St. Lucas am Corvinusplatz. Neue Mitstreiter seien ausdrücklich erwünscht, sagt Eibs-Lüpcke. „Es ist eine gute Gruppe, eine gute Mischung.“

Die Lokalpolitik ist durch die Ratsmitglieder Eibs-Lüpcke, Stets und Horst Harry Raese vertreten. Von der KGS arbeiten neben Direktorin Mirjam Gerull auch Schülerinnen mit sowie Vertreter des Jugendparlaments. Von der Stadtverwaltung gehören Klimaschutzmanagerin Dagmar Moldehn und Wirtschaftsförderer Arne Schütt dazu, von der Kirchengemeinde Pastorin Carola Timpe und vom Jugendmigrationsdienst des Kirchenkreises Martina Soßdorf. Außerdem arbeiten Annette Köppel, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Mobile, und Lutz Ahlers vom Rewe Center mit.

Zuletzt hatte die AG Fairtrade Town eine Fragebogenaktion unter Gewerbetreibenden in Pattensen durchgeführt. Die Unternehmen sollten dabei mitteilen, ob sie bereits faire Produkte vertreiben und einsetzen beziehungsweise fair gehandelte Rohstoffe in der Produktion verwenden. Die Ergebnisse der Befragung aus dem vergangenen Jahr sind aber noch nicht vorgestellt worden.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop