77-Jährige fährt nach kurzem Blackout gegen Baum

Reden/Koldingen

An einem Straßenbaum endete die Autofahrt eine 77-jährigen Hemmingerin auf der Kreisstraße zwischen Koldingen und Reden. Die Seniorin war gegen 12 Uhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Reden unterwegs. Wie sie später der Polizei berichtete, sei ihr dann plötzlich schwarz vor Augen geworden. Sie kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Mit Glück zog sich die Seniorin nur leichte Verletzungen zu, sie wurde ambulant in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Die Front des Nissan Mikra ist nach dem Unfall völlig beschädigt. Quelle: Torsten Lippelt

Von Johannes Dorndorf