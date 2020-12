Schulenburg/Hildesheim

Eine 74-Jährige aus Alfeld hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 am Mittwoch schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 4 in ein Krankenhaus in Hannover gebracht. Das teilte die Polizeiinspektion Hildesheim mit. Der Unfall geschah gegen 10 Uhr südlich der Kreuzung Bundesstraße 3/ Kreisstraße 204 im Landkreis Hildesheim in Höhe der Ortschaft Adensen. Die B 3 war bis 14 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Ortsfeuerwehren Schulenburg, Vardegötzen und Wülfingen.

Autos bleiben 150 Meter voneinander entfernt stehen

Die 74-Jährige fuhr in ihrem Auto in Richtung Elze und überholte einen Sattelzug. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Beide Wagen schleuderten über die Fahrbahn und kamen erst 150 Meter entfernt voneinander auf der anliegenden Wirtschaftsfläche zum Stehen. Der 76-jährige Beifahrer der 74-Jährigen sowie die beiden Insassen des Geländewagens, 31 und 63 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus in Hildesheim. Beide Wagen mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Sattelzug wurde nur leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Der Geländewagen muss mit Totalschaden abgeschleppt werden. Quelle: Feuerwehr

Ortsfeuerwehren Schulenburg und Vardegötzen sichern Einsatzstelle

Die Feuerwehr Schulenburg war mit 13 Einsatzkräften in drei Fahrzeugen und die Feuerwehr Vardegötzen mit acht Einsatzkräften in einem Fahrzeug vor Ort. Zunächst hieß es in der Alarmmeldung, dass einige Personen eingeklemmt wären, teilte Thorsten Steiger, Sprecher der Stadtfeuerwehr Pattensen, mit. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Nach rund drei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Von Tobias Lehmann