Pattensen-Mitte

Humorvolle Theaterszenen, tiefgründige Texte, tolle Effekte, Tanz- und Pantomimeeinlagen: 70 Jungen und Mädchen führen am Freitag, 19. Juli, in der KGS Pattensen das Musical „Naaman – ein General wird gesund“ auf. Dabei stehen auch mehrere Kinder aus Pattensen auf der Bühne. Veranstalter ist der Verein Adonia aus Karlsruhe, der in der christlichen Chor- und Jugendarbeit bundesweit Projekte für Kinder und Jugendliche anbietet.

In der KGS treten die jungen Sänger von Adonia bereits zum achten Mal auf. Fünf Tage lang haben sich die Kinder, die aus ganz Niedersachsen kommen, in einem Camp auf die Aufführung vorbereitet. Vorab hatten die jungen Künstler bereits die Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben erhalten.

Musical wird bundesweit aufgeführt

Insgesamt haben 1900 Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland in 19 regionalen Projektchören das Musical einstudiert. Aufgeführt wird es den Sommer über bundesweit von den verschiedenen Chören. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und schult die rund 1.000 Ehrenamtlichen, die die Camps durchführen. Finanziert werden die Veranstaltungen durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten.

Das erste Musical-Camp hat Adonia 2001 ausgerichtet. Seitdem wächst die musikalische Jugendarbeit des Vereins kontinuierlich.

Kindgerechte Songs haben einen christlichen Hintergrund

In dem Musical wird die Geschichte des aramäischen Generals Naaman aus dem Alten Testament erzählt. Dieser ist unheilbar an Lepra erkrankt, was seinerzeit als Krankheit der Sünde galt, und nimmt eine weite Reise nach Israel auf sich. Denn dort soll es angeblich einen Propheten geben, der ihn heilen kann. Doch die Behandlung, die ihm der Prophet Elisa vorschlägt, gefällt dem stolzen Naaman zunächst gar nicht. Denn er muss lernen, dass ihm Geld bei der Heilung seiner Krankheit nicht helfen kann. Allein durch den Glauben ist laut der biblischen Geschichte eine Heilung von der Sünde möglich.

Das Musical haben der Adonia-Gründer und Texter Markus Hottiger und der bekannte Pianist David Plüss gemeinsam geschrieben. Dabei sind die Lieder kindgerecht, haben einen christlichen Hintergrund und verwenden aktuelle Bezüge. Insgesamt werden in dem Musical zwölf Stücke vorgetragen. Diese sind für die gesamte Familie geeignet.

Die Aufführung in der KGS Pattensen beginnt am Freitag um 19 Uhr und dauert 70 Minuten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Dafür bittet der Verein um Spenden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter www.adonia.de/junior-chor.

Von Stephanie Zerm