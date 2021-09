Pattensen

Es ist Sonntagabend, 18 Uhr. Die Wahllokale für die Bundestags- und Regionspräsidentenwahl in der Ernst-Reuter-Schule sind gerade geschlossen worden, und die Wahlvorstände beginnen mit der Auszählung. Ein paar Räume weiter bietet sich ein ähnliches Bild – allerdings sind ausschließlich Jugendliche am Sortieren der Stimmzettel: Die Mitglieder des Pattenser Jugendparlaments haben sich getroffen, um die Wahl der neuen Jugendvertretung auszuzählen. Mitstimmen durften alle Jugendlichen in Pattensen im Alter von 14 bis 21 Jahren – bis zu sechs Stimmen durfte jeder abgeben.

Die Kandidaten verfolgen die Auszählung mit Spannung. Die meisten sitzen, nur Mila Revink läuft von Tisch zu Tisch und wirft schon mal einen Blick auf die Zwischenergebnisse. „Ja, ein wenig aufgeregt bin ich schon“, sagt sie. Revink und Lilli Engelhardt sind die einzigen, die Mitglied im Jugendparlament sind und noch einmal zur Wahl antreten.

Lilli Engelhardt bekommt die meisten Stimmen

Gegen 20 Uhr sind alle Auszählungen beendet. Als Jugendpflegerin Claudia Schoppmeier die endgültige Zahl der Stimmen für Engelhardt notiert, entfährt ihr ein respektvolles „Alter!“: Lilli Engelhardt hat 533 Stimmen bekommen und liegt damit deutlich an der Spitze. Platz zwei geht an Lasse Ahrens mit 471 Stimmen, Platz drei an Mila Revink mit 442 Stimmen.

In der KGS Pattensen werden die Stimmen für das Jugendparlament ausgezählt. Quelle: Tobias Lehmann

Die weiteren Mitglieder des zweiten Jugendparlaments sind – in der Reihenfolge der Stimmenanzahl – Lisann Wegener, Svea Brinkmann, Frida Müller, Mirco Kosian, Lubna Al Aswad, Can Önel, Leonie David, Marie Nast, Jan Ludwig und Katja Ritter. In Kürze können sie an einem zweitägigen Workshop teilnehmen, wo sie Details zu ihre neuen Aufgaben erfahren. Die konstituierende Sitzung folgt dann am 13. Oktober.

Lilli Engelhardt, die am Nachmittag noch bei einem Konzert in Arnum gespielt hat, ist mittlerweile eingetroffen. Sie und Revink umarmen und beglückwünschen sich. „Ich freue mich sehr, dass so viele für mich gestimmt haben“, sagt Engelhardt.

Mila Revink bewirbt sich als Jugendbürgermeisterin

Doch wer wird jetzt Nachfolger oder Nachfolgerin von Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka? Engelhardt winkt ab. Sie ist bereits Jahrgangssprecherin und peilt jetzt eher das Amt der Schülersprecherin an. Revink hingegen signalisiert Offenheit. „Ich würde das Amt gerne übernehmen. Doch das werden wir in unserem neu gewählten Gremium gemeinsam besprechen“, sagt sie.

Revink und Engelhardt haben den Vorteil, dass sie die Abläufe schon kennen – etwa bei der Aufstellung der Tagesordnung, die der einer Ratssitzung gleicht. „Über unsere Themen diskutieren wir ja ganz locker. Die Tagesordnung erinnert uns dann daran, dass wir irgendwann auch darüber abstimmen müssen“, sagt Revink. Ein Ziel für die nächsten zwei Jahre sei aus ihrer Sicht, dass das Jugendparlament sich neben der Kernstadt noch mehr um die Ortsteile kümmert.

Lubna Al Aswad setzt für sich einen weiteren Schwerpunkt: „Ich möchte mich für die Jugendlichen mit migrantischen Wurzeln einsetzen“, sagt die aus Syrien stammende Schülerin, die seit 2015 in Jeinsen lebt. Leonie David hat bereits die Arbeit des ersten Jugendparlaments genau verfolgt. „Ich finde es toll, dass das Gremium etwas für die Jugendlichen in der Stadt erreichen kann. Da möchte ich mich gerne beteiligen“, sagt sie.

Insgesamt haben 605 Schüler bei der Jupa-Wahl abgestimmt

Insgesamt haben 605 Schüler und Schülerinnen das zweite Jugendparlament der Stadt gewählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56 Prozent, das sind 20 Prozent mehr als bei der ersten Wahl vor zwei Jahren. Bislang gab es neun männliche und vier weibliche Mitglieder, künftig ist es genau umgekehrt.

Die deutlich größere Wahlbeteiligung ist sicherlich ein Zeichen der guten Arbeit des ersten Jugendparlaments. Die scheidenden Mitglieder ziehen denn auch alle ein positives Fazit: „Ich habe mich rhetorisch deutlich weiterentwickelt. Wir haben gelernt, mit Erwachsenen in der Stadtverwaltung zu reden und auch etwas zu erreichen“, sagt Jan Oeltermann. Florian Ernst ergänzt, dass das Verständnis für politische Organisation und Abläufe deutlich gestiegen ist. Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka lobt, dass die erwachsenen Mitglieder des Rats und Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Jugendlichen immer ernstgenommen und respektiert hätten. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) freut sich über die gestiegene Wahlbeteiligung. „Das zeigt, dass die Begeisterung der Mitglieder des ersten Jugendparlaments offenbar auch ausgestrahlt hat“, sagt sie. Ein weiterer Grund sei aus ihrer Sicht, dass die Pattenser Schulen die Arbeit des Jugendparlaments begleitet und thematisiert haben. Schumann hatte dessen Gründung bereits zu Beginn ihrer ersten Amtszeit als Herzensprojekt bezeichnet. „Jetzt freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem zweiten Jugendparlament in meine zweite Amtszeit zu starten“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann