Pattensen

Die Freude über das neue Auto währte nur kurz: Eine 33-jährige Neustädterin ist am Sonntagvormittag mit einem vier Wochen alten BMW in Pattensen auf der Hiddestorfer Straße gegen einen Baum befahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in Richtung Hiddestorf unterwegs, als sie kurz vor dem Ortsausgang auf Höhe der Straße Dammtorfeld mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte mit einem Baum und kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Fahrerin verletzt sich nur leicht

Die 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, die Polizei schätzt die Summe auf etwa 30.000 Euro. Die auslaufenden Betriebsstoffe konnten von der zufällig vorbeifahrenden Feuerwehr sofort abgebunden werden. Die Fahrbahn wurde bis zur Bergung des Pkw vollständig gesperrt.

Von Johannes Dorndorf