Schulenburg

Mit 1,58 Promille ist ein 29-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag von der Polizei am Steuer erwischt worden. Wie das Polizeikommissariat Springe mitteilt, war der Mann aus Litauen gegen 0.55 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Schulenburg unterwegs, als er während einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Die Beamten nahmen dabei Alkoholgeruch war. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 1,58 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Blutprobe aufs Revier gebracht, sein Führerschein sichergestellt.

Von Johannes Dorndorf