2567 Pattenser unterschreiben Forderung nach Kinderarztpraxis

Post für die Kassenärztliche Vereinigung (KVN): Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) hat insgesamt 180 Seiten mit 2567 Unterschriften und 708 Kommentaren verschickt. Damit soll die Forderung nach einer Kinderarztpraxis in Pattensen unterstrichen werden. Die KVN hatte Ende des vergangenen Jahres einen entsprechenden Antrag mit Verweis darauf abgelehnt, dass es bundesweit eine Überversorgung an Kinderärzten gebe.

2567 Pattenser fordern Kinderarztpraxis im Stadtgebiet

Schumann hatte deshalb gemeinsam mit der Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet. In einem Zeitraum von zwei Monaten haben dort 2567 Pattenser unterschrieben und die Einrichtung einer kinderärztlichen Praxis in der Stadt gefordert – der ersten in Pattensen überhaupt. Zusätzlich äußerten sich 708 Bürger zu dem Thema. Viele schrieben, dass sie teilweise bis zu einer Stunde Fahrt oder länger auf sich nehmen müssten, um einen Kinderarzt zu erreichen.

Schumann hatte ursprünglich geplant, die Unterschriften den Vertretern der KVN persönlich zu übergeben. Das Treffen musste wegen des Coronavirus allerdings entfallen. Gemeinsam mit Recke hat sie deshalb entschieden, die Unterlagen per Post zu versenden. Dabei war es ihr wichtig, nicht nur den auf die Unterschriften verweisenden Internetlink weiterzuleiten, sondern den Umfang der Unterschriften und Kommentare auch auf ausgedrucktem Papier deutlich zu machen.

Kinderärztin aus Arnum will Praxis in Pattensen eröffnen

Eine Anwärterin für die Einrichtung einer Kinderarztpraxis gibt es bereits: Die in Arnum lebende Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Joke Buring hatte 2019 einen Antrag gestellt, der dann von der KVN abgelehnt wurde. „Zurzeit läuft ein Widerspruchsverfahren, in dem die ursprüngliche Entscheidung überprüft wird“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Unterschriften sollen dem Widerspruch jetzt weitere Argumente liefern. „Das Signal: Die Verantwortlichen bleiben an dem Thema dran“, teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit.

Die Forderung nach einer Kinderarztpraxis in Pattensen hat zudem weitere politische Unterstützung erhalten. Die Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD), zu deren Wahlkreis Pattensen gehört, haben sich dafür ausgesprochen. Schumann hatte zudem das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung um eine Stellungnahme gebeten. Dieses wollte sich öffentlich jedoch nicht zu dieser Angelegenheit äußern.

Eine im Februar veröffentlichte Bedarfsplanung der KVN sieht 63 neue Kinderarztpraxen für Niedersachsen vor. Nach den bisherigen Planungen sollen diese jedoch nicht in der Region Hannover angesiedelt werden.

Von Tobias Lehmann