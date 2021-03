Pattensen-Mitte

Das Publikum fehlt zwar, auch die Eltern dürfen nicht dabei sein. Doch für die 16 Kinder, die am Mittwoch und Donnerstag in der Grundschule Pattensen vorlesen, ist es trotzdem ein besonderer Termin. Sie treten im Vorlesewettbewerb ihrer Schule an – und zwar dem für 2020, verschoben aus dem November.

Die Kinder kennen den Text nicht, den sie vorlesen müssen. Die Drittklässler haben einen anderen Text als die Viertklässler, in beiden geht es um die Erlebnisse eines Faultiers. Bewertet werden etwa Lesefluss und Betonung. Eine besondere Herausforderung für die Grundschüler sind unbekannte Wörter wie „Blattschneiderameisen“ oder seltener genutzte Begriffe wie „behäbig“. Eine der 16 Teilnehmerinnen ist Lotte Renner aus der Klasse 4 D. Sie bewältigt den Text ohne Probleme, liest flüssig und lebhaft. Eine starke Leistung, wie die Jury durchblicken lässt.

Vorlesen in der Aula statt im Gemeindesaal

Wegen der Corona-Pandemie müsse der Wettbewerb etwas anders ablaufen als sonst, erklärt Schulleiterin Stephanie Pieper. Sonst stellen sich fast hundert Kinder der Vorauswahl, diesmal haben die je vier Klassen des dritten und vierten Jahrgangs entschieden, welche zwei Schülerinnen und Schüler pro Klasse antreten. Außerdem lesen die Kinder in der Schulaula, nicht wie sonst im Gemeindesaal, wo sich mit dem fremden Ort und den Zuschauern mehr Aufregung einstellt als jetzt.

In der Schule an der Marienstraße werden die Kinder einzeln vor die Jury gerufen, die aus bereits erfahrenen Mitgliedern besteht: die ehemalige KGS-Lehrerin Christiane Zeddies, die frühere Lehrerin der Grundschule Jeinsen, Barbara Schmäschke, sowie Sabine Klingl, Pfarrsekretärin in St. Lucas. Ohne Publikum ist es zwar ruhiger, doch das macht den Wettbewerb nicht weniger real.

Wettbewerb wird von Stadtbücherei organisiert

Organisiert hat den Wettbewerb wie üblich die Stadtbüchereileiterin Cornelia Schneider, finanziell unterstützt von den Ortsräten, die die Preise und Urkunden stiften. Sie hat sich auch während der Pandemie darum bemüht, die Kinder beim Lesen zu halten, hat Bestelllisten in die Klassen geben und für den Vorlesewettbewerb geworben. „Wir haben auch das Bilderbuchkino und Vorlesestunden weiter angeboten, natürlich immer mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln“, so Schneider.

Die dreiköpfige Jury besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern, die viel Erfahrung mitbringen (von links): Ex-KGS-Lehrerin Christiane Zeddies, Sabine Klingl, Pfarrsekretärin in St. Lucas, und die frühere Grundschullehrerin Barbara Schmäschke. Quelle: Katharina Kutsche

„Wir begrüßen das als Schule sehr, dass Lesen einen großen Stellenwert hat und von allen Seiten gefördert wird“, sagt Schulleiterin Pieper. Die Kinder zu motivieren für den Wettbewerb sei kein Problem und hänge auch nicht von den Preisen ab: „Kinder sind nicht materiell, sie sind gern bereit, zu zeigen, was sie können.“

Sieger werden in den Osterferien informiert

Wer letztlich gewonnen hat, erfahren die Schülerinnen und Schüler während der Osterferien. Büchereileiterin Schneider wird sie per Brief benachrichtigen, die Preise können sie dann später abholen. Und im Herbst wird dann hoffentlich auch der Vorlesewettbewerb für 2021 stattfinden können.

Von Katharina Kutsche