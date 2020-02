Regions-CDU und Bürgermeisterin wollen Calenberger Schule stärken

Pattensen

Für eine Stärkung der Calenberger Schule in Pattensen setzt sich die CDU-Regionsfraktion ein. Bei der Förderschule soll der Förderschwerpunkt Lernen auslaufen, bestehen bleibt aber der Förderschwerpunkt Sprache (siehe Infokasten). Bernward Schlossarek, der Fraktionsvorsitzende der Regions-CDU, will den Bereich Sprache ausbauen. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann begrüßt diesen Vorschlag.

Förderschulen haben unterschiedliche Träger Die Calenberger Schule in Pattensen besteht derzeit noch aus zwei Schulen mit einer gemeinsamen Schulleitung. Die Förderschule Schwerpunkt Sprache liegt in der Trägerschaft der Region. Zum Einzugsbereich gehören Pattensen, Hemmingen, Laatzen, aber auch Barsinghausen, Springe, Ronnenberg, Gehrden und Wennigsen. Im Schuljahr 2019/20 wird sie von 184 Schülern mit Förderbedarf im Bereich Sprache besucht. Die Förderschule Schwerpunkt Lernen liegt in der Trägerschaft der Stadt Pattensen, das Einzugsgebiet besteht lediglich aus dem Stadtgebiet von Pattensen. Deshalb sind naturgemäß die Zahlen der Schüler mit Förderbedarf im Bereich Lernen niedriger: Im Schuljahr 2019/20 sind 13 Schüler und Schülerinnen angemeldet. gal

Das Land Niedersachsen hat beschlossen, dass alle Förderschulen für Lernen geschlossen werden. Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich Lernen sollen im Rahmen der Inklusion künftig Regelschulen besuchen und dort durch Zusatzangebote gefördert werden. Wann Förderschulen wie die in Pattensen dicht gemacht werden, ist noch nicht öffentlich bekannt.

Schlossarek und Schumann kritisieren beide diese landespolitische Entscheidung zum Aus für die Förderschulen Lernen. Er sei „enttäuscht“, sagte Schlossarek. „Wir bedauern das auch“, sagte Schumann.

Schumann hebt besonders die positive Effekte durch die räumliche Nähe der Förderschulen und der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen. Die KGS und die Calenberger Schule mit den Förderschulen Lernen und Sprache bilden das Schulzentrum am Platz St. Aubin. Sie teilen sich unter anderem die Sportstätten. Außerdem gibt es immer wieder gegenseitige Besuche und gemeinsame Projekte der Schüler. Zuletzt haben die KGS- und die Förderschule auf dem gemeinsamen Außengelände einen Schulwald angelegt, der von der Stiftung Zukunft Wald finanziert wird.

Bei der Vertragsunterzeichnung für den Schulwald der KGS und der Calenberger Schule: KGS-Direktorin Mirjam Gerull (von links), Marita Kappeler, die Leiterin der Calenberger Schule, Bürgermeisterin Ramona Schumann und Franz Hüsing von der Stiftung Zukunft Wald. Quelle: Kim Gallop

Sprachschüler am Standort Pattensen konzentrieren

Schlossarek, der die Calenberger Schule mit seinen Fraktionskollegen regelmäßig besucht, schlägt nun vor, die durch die Schließung freiwerdenden Kapazitäten zu nutzen. Er hat der Region als Schulträger dazu einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt.

Unter anderem regt Schlossarek an, alle Schüler der Förderschule Sprache wieder am Standort Pattensen zu unterrichten. Denn zur Zeit sind der Schulkindergarten und die Klassen 1 bis 3 an die Außenstelle Laatzen an der Alten Rathausstraße ausgelagert. In Laatzen werden derzeit 85 Schüler unterrichtet, in Pattensen sind es 99.

Schulleitung unterstützt den Wunsch

Eine Konzentration aller Schüler in Pattensen entspreche auch den Wünschen der Schulleitung, teilt die Region mit. Das Gebäude in Pattensen sei 2012 für rund 2.500 Euro energetisch saniert worden. Außerdem werde es barrierefrei, wenn im Herbst 2020 ein Fahrstuhl eingebaut wird.

Nach Auskunft der Region würden durch den Wegfall der Außenstelle Laatzen Mietkosten von gut 43.000 Euro im Jahr wegfallen sowie Nebenkosten von etwa 20.000 Euro im Jahr.

Andererseits müsste der Standort Pattensen erweitert werden, um weitere Klassen aufzunehmen. Das könne auf der vorhandenen Fläche nicht realisiert werden, die Stadt Pattensen habe aber ein unmittelbar angrenzendes Grundstück angeboten. „Konkrete Gespräche zum Thema Grunderwerb und Umfang der Baumaßnahmen sind noch nicht erfolgt“, teilt die Region mit. Beim Mittagessen könne die KGS-Mensa genutzt werden. Auch die Einrichtung eines Ganztagsbetriebs – wie es von der Schulleitung gewünscht wird – sei möglich.

