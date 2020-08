Pattensen-Mitte/Reden

An der Pattenser Grundschule wird bald Platz für zusätzliche Kinder und womöglich zusätzliche Klassen benötigt. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Verwaltung nun für das geplante 7000 Quadratmeter große Baugebiet in Reden vorgestellt hat. Nordöstlich von Reden sollen acht Einfamilienhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen entstehen. Und dies ist nicht das einzige Neubaugebiet.

Den Auftrag zur Untersuchung der Auswirkungen in Reden hat die Stadt Pattensen der Fischer-Bau GmbH erteilt. Letztere will das Baugebiet auch gemeinsam mit der Ihssen Immobilien GmbH & Co KG entwickeln. Der Fokus der Untersuchung liegt auf den Auswirkungen des Baugebiets auf die Krippen-, Kindergarten und Grundschulplätze im Stadtgebiet.

Neubaugebiet : 24 zusätzliche Kinder?

Zugrundegelegt wurde ein Schlüssel von 1,7 Kindern pro Wohneinheit. Bei insgesamt 16 neuen Wohneinheiten sind das 27 zusätzliche Kinder für die Stadt Pattensen. Da die 80 Quadratmeter großen Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern aber in seniorengerechter Bauweise entstehen und sicherlich auch für Ältere interessant sein werden, wird in der Untersuchung nur von 24 Kindern ausgegangen.

Reden liegt im Einzugsbereich der Grundschule Pattensen. Im Neubau der Schule, der nach den Sommerferien eröffnet werden soll, gibt es 18 Klassenräume. Die Schule ist derzeit vierzügig. Prognosen zeigen jedoch, dass in den nächsten Jahren immer mal wieder ein Jahrgang auch fünf Klassen umfassen könnte. Deshalb wurden vorsichtshalber bereits zwei weitere Klassenräume eingeplant. Doch auch damit könnte es knapp werden.

Kann der Neubau der Grundschule Pattensen alle Kinder im Einzugsgebiet aufnehmen? Quelle: Torsten Lippelt

Maximale Klassenstärke wird voraussichtlich bald erreicht

Laut der Prognose der Stadt steigt die Schülerzahl im Einzugsgebiet von derzeit rund 400 Jungen und Mädchen in den nächsten Jahren an: auf geschätzt 470 bis zum Schuljahr 2023/2024. Die Erst- bis Viertklässler wären dann auf 18 Klassen zu verteilen, wobei mit rechnerisch 26 Kindern pro Klasse auch genau die Teilungsgrenze erreicht wäre. Nach einem Runderlass des Landes Niedersachsen sollte 26 die maximale Zahl von Kindern pro Klasse sein.

In den prognostizierten Zahlen sind die erwarteten Kinder aus dem Baugebiet Reden bereits berücksichtigt. Es wird in der Untersuchung aber auch darauf hingewiesen, dass weitere Neubaugebiete in der Stadt entwickelt werden. Dazu zählt unter anderem das Neubaugebiet Mühlenfeld in Pattensen-Mitte, das auf einer Flache von zehn Hektar rund 1200 Neubürgern Wohnraum bieten soll.

Von Baugebiet Mühlenfeld hängt Bedarf für zweiten Schule ab

„Die aktuellen vorhandenen Ressourcen in der Grundschule Pattensen sind mit Blick in die Zukunft bereits an ihrem Limit und die Errichtung von zusätzlichen Plätzen in Pattensen ist notwendig“, so das Fazit der Untersuchung. Der Erste Stadtrat Axel Müller hält sich mit einer Einschätzung noch zurück. „Das Neubaugebiet in Reden ist noch kein Grund für den Bau einer zweiten Grundschule“, teilt er auf Anfrage mit. Für das Baugebiet Mühlenfeld wird ebenfalls eine Untersuchung angestellt, die aufgrund der Größe des Areals neben den Auswirkungen auf Kita- und Grundschulplätze unter anderem auch Folgen für den öffentlichen Personennahverkehr und die Verkehrslage insgesamt untersuchen soll. „Nach dem Ergebnis können wir darüber reden, ob wir wirklich eine zweite Grundschule in Pattensen benötigen“, sagt Müller.

Bezüglich der Krippen- und Kindergartenplätze wird aufgrund des Neubaugebiets voraussichtlich kein Problem entstehen. In Reden ist der Kindergarten St. Lucas mit zehn Krippenplätzen und 24 Kindergartenplätzen. Die Gruppen sind jedoch alle nicht voll belegt. „Das Baugebiet sichert vielmehr für die nächsten Jahre die Einrichtung in Reden, da diese wieder mehrere Kinder betreuen kann“, heißt es.

Für Müller haben sich aus der Untersuchung für das Baugebiet Reden keine unerwarteten Aspekte ergeben. Wenn der Rat der Stadt das auch so sieht, wird der Bebauungsplan „Birkenweg-Nord“ voraussichtlich in der Sitzung am Donnerstag, 10. September, beschlossen. Anschließend können dann die detaillierten Planungen beginnen.

Von Tobias Lehmann