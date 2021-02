Jeinsen

Das Telekommunikationsunternehmen HTP wirbt damit, in Pattensen und den Ortsteilen Glasfaserleitungen zu verlegen, um die Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Ausgenommen ist jedoch das kleine Neubaugebiet in Jeinsen an der Straße Zum Holze. Dort will die Telekom Kunden werben. Bislang wird dort zwar erst an einem Haus gebaut, doch das Unternehmen hat mit der Vermarktung bereits begonnen.

Während HTP in Schulenburg mindestens 40 Prozent der Haushalte für sich gewinnen möchte, ehe im Ort das Glasfasernetz ausgebaut werden soll, verschickte die Telekom eine Mitteilung, wonach das schnelle Internet für das Neubaugebiet in Jeinsen vorbestellbar sei. Dass HTP für die etwas mehr als 20 geplanten Häuser nicht zuständig ist, nimmt das Unternehmen gelassen hin. „Manchmal ist es so, dass man in einzelnen Gebieten nicht selber tätig ist“, sagte Sprecherin Kathrin Mackensen. „So ist der Markt.“

Für Neubaugebiete gibt es keine Ausschreibungen

Doch warum ist ausgerechnet für ein kleines Areal ein anderer Anbieter zuständig? Die Ausbauentscheidung sei bei der Telekom laut Sprecherin Stefanie Halle bereits im Jahr 2017 gefallen. „Neubaugebiete werden nicht – wie beim geförderten Ausbau – ausgeschrieben.“ Der Ausbau erfolge eigeninitiativ, erklärte sie auf Nachfrage. „Unseres Wissens hat HTP nicht angekündigt, dieses Neubaugebiet auszubauen“, fügte sie hinzu.

Ihrer Aussage nach hätten bereits acht Grundstücksbesitzer zugesagt, eine schnelle Internetleitung von der Telekom erhalten zu wollen. Anders, als bei der Vermarktung von HTP in Schulenburg, wo besagte 40 Prozent der rund 1200 Haushalte zustimmen müssen, ehe das Unternehmen tätig wird, gibt es bei Neubaugebieten keine Mindestquote.

Glasfaserrohre sind Eigentum der Telekom

Das sogenannte DigiNetz-Gesetz des Bundes sieht vor, dass bei jeder Baustelle durch Mitverlegung von Glasfaserkabeln für den weiteren Bedarf an Breitbandinternet vorgesorgt werde. Die Leitungen bis in das Neubaugebiet seien von der Telekom schon verlegt worden. Im Wohnquartier selbst wurde der Bauträger tätig. „Die Rohre, die innerhalb des Neubaugebiets verlegt wurden, sind Eigentum der Telekom“, erklärte Halle. Von einem Schaltverteiler führen die Leitungen schließlich bis zu den einzelnen Haushalten. „In Abstimmung mit den Bauherren werden die Anschlüsse gebaut und die Wohneinheiten an unser Netz angeschlossen“, erklärte die Telekom-Sprecherin. Die Freischaltung läuft je nach Baufortschritt für jeden Kunden individuell.

Während im Neubaugebiet die Grundstücke weitgehend noch unbebaut sind, läuft die HTP-Vermarktung in Schulenburg. Bis zum 23. April müssen sich die Haushalte entscheiden, ob sie das kostenlose Angebot des Glasfaser-Anschlusses durch HTP annehmen möchten. Sollte diese Quote nicht erreicht werden, wäre ein Ausbau für das Unternehmen nicht wirtschaftlich und würde entfallen. Zur Beratung sind Mitarbeiter des Unternehmens Mitte März vor Ort, sie nehmen dann auch Aufträge an.

Kommt Glasfaser für kleine Ortsteile?

Bereits ab Ende Februar soll die Vermarktung für Hüpede und Oerie starten. Bis 2025 sollen laut HTP alle Ortsteile über Glasfaser-Internet verfügen. Was mit Vardegötzen und Thiedenwiese geschieht, bleibt weiterhin offen. Für HTP ist ein Ausbau laut Geschäftsführer nicht wirtschaftlich. Auch die Telekom bekräftigte auf Nachfrage, dass dort kein Glasfaser-Ausbau geplant sei und die Anwohner mit einer Bandbreite bis zu 50 MBit pro Sekunde versorgt seien.

Von Mark Bode