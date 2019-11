Pattensen

Was genau zu der körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung am Pattenser Marktplatz geführt hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Fest steht bisher nur, dass dort am Sonnabend gegen 17.40 Uhr ein 42-jähriger Bewohner von einem Bekannten verletzt worden ist. Der 20-jährige Mann soll seinen Bekannten mit der Faust geschlagen haben, sodass dieser medizinisch versorgt werden musste.

Zwar hatte der Angreifer die Wohnung bereits verlasse, als die Polizei eintraf. Gleichwohl sind sein Name und seine Anschrift bekannt. Auch er lebt in Pattensen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch nicht vollständig geklärt, teilte die Polizei mit, doch sei von einem familiären Konflikt auszugehen.

Von Astrid Köhler