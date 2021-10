Eine 19 Jahre alte Frau wollte in Laatzen-Rethen die Meineckestraße entlang fahren. Beim Überqueren der Bahngleise stürzte sie und erlitt dabei eine Kopfverletzung. Laut Polizeiangaben war die Verletzung aber nicht schwer.

Radfahrerin stürzt in Rethen an Bahngleisen und erleidet Kopfverletzung

