Kreisstraße: Zwischen Pattensen und Reden gilt jetzt durchgängig Tempo 70

Pattensen/Reden

Die CDU in Pattensen freut sich über mehr Verkehrssicherheit an der Kreisstraße 223 (Pattenser Straße) zwischen Reden und Pattensen-Mitte. Dort gilt jetzt durchgehend 70 Kilometer pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit. Die Region Hannover hat als zuständige Behörde an der Strecke entsprechende Schilder aufgestellt. Dafür hatte sich die CDU eingesetzt. Bislang war nur im Bereich der Auf- und Abfahrt zur Bundesstraße 3 die Geschwindigkeit auf Tempo 70 herabgesetzt. Für den Bereich davor galt jedoch Tempo 100 bis zum Ortseingang Reden.

„Dies war uns nicht verständlich, da in dem Bereich der vielbefahrene Abzweig zur Harkenblecker Straße liegt“, sagte Matthias Wiesner, CDU-Vertreter im Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung. Zahlreiche Pendler nutzen die Strecke über Harkenbleck, um nach Hemmingen und Hannover zu fahren.

Anzeige

Die Einsehbarkeit sei für Autofahrer, die auf der Kreisstraße aus Harkenbleck kommen, nicht optimal. Denn die Pattenser Straße führt von Reden aus auf Höhe der Ziegeleiruine durch eine Senke. Durch den Höhenunterschied werden Fahrzeuge für den Gegenverkehr erst spät sichtbar. Zudem beeinträchtigen Sträucher und ein massives Buswartehäuschen am Straßenrand die Sicht kurz vor der Kreuzung. „Daher war für uns nicht begreifbar, warum hier bislang Tempo 100 gilt“, sagte Wiesner.

Weitere NP+ Artikel

Zwischen Pattensen und Reden soll ein Radweg entstehen

Auf seine Anregung hin sei die Region Hannover schon 2018 gebeten worden, die verkehrliche Situation an der Kreuzung zu prüfen, heißt es von Seiten der CDU. Auf Nachfrage bei der Stadt im Herbst habe die Verkehrsbehörde erklärt, dass die Region keinen Handlungsbedarf sehe. „Seit einigen Tagen stehen nun jedoch plötzlich entsprechende Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Anscheinend hat sich die Region nun doch unserer Einschätzung angeschlossen“, sagte Ausschussmitglied Wiesner jetzt.

„Ich freue mich sehr über diesen gemeinsamen Erfolg“, sagte Matthias Friedrichs. Das SPD-Ratsmitglied lebt in Reden und hatte sich schon mehrmals mit Anträgen für mehr Verkehrssicherheit stark gemacht. Friedrichs erinnert aber daran, dass die sehr dringliche Forderung nach mehr Sicherheit für Radfahrer noch nicht erfüllt ist: Zwischen Pattensen und Reden fehlt ein eigener Radweg, sodass Radfahrer aktuell auf der Autofahrbahn unterwegs sind.

Auch Matthias Wiesner sieht die Notwendigkeit eines separaten Radwegs. „Doch freuen wir uns erstmal über den Teilerfolg“, sagte er, „und setzen uns weiterhin für den Bau eines Radweges ein.“

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop