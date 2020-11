Pattensen

Handgefertigte Adventskränze und dekorativen Weihnachts- und Christbaumschmuck bietet das ehrenamtlich tätige Helferinnenteam des Fördervereins Rettungsring zurzeit im Pattenser Bad an. Seit Anfang November haben bereits mehr als 80 Interessierte beim Kränze- und Flohmarktteam um Heidi Langrehr, Monika Wagner und Anita Schaper individuell nach Wunsch gestaltete Kränze und Gestecke bestellt und bereits abgeholt.

Zur Galerie Das Team des Förderverein für das Pattenser Bad bietet wieder eine riesige Auswahl an Weihnachtsdekoration an.

Wer außerdem nach dekorativem Adventsschmuck für Tische und Wände, Fenster oder den Baum sucht, findet auch dafür stimmungsvolle Accessoires. Hunderte Engel- und Krippenfiguren, Sterne und Christbäume, Weihnachts- und Schneemänner hat das Team von Spendern eingesammelt und optisch wieder auf Vordermann gebracht.

Team ist täglich von 11 bis 17 Uhr vor Ort

„Wir hoffen – je nach möglichen neuen Corona-Beschlüssen –, mit unserem Angebot zumindest bis Mittwoch weitermachen zu können“, sagt Monika Wagner. Im Unterschied zu den bisherigen 15 Jahren, in denen der Weihnachtsmarkt nur an einem Wochenende geöffnet war, wurde er dieses Mal auf mehrere Tage gestreckt – unter Einhaltung der geltenden Hygiene-, Einlass- und Abstandsregeln. Der Markt ist seit Sonnabend täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet – bis einschließlich Mittwoch, 25. November. In den vergangenen Wochen hatte das Team bereits stundenweise zuvor bestellte Kränze ausgegeben.

Lesen Sie auch

Kränze nach Wunsch sollten aus Zeitgründen möglichst unter Telefon (05101) 13818 oder (05101) 8524794 vorbestellt werden, denn sie können erst nach einer Terminvereinbarung abgeholt werden. Die zehn Frauen vom Kränzeteam haben sich für die Öffnungszeiten in Drei-Stunden-Schichten organisiert. Der gesamte Erlös des Weihnachtsmarkts kommt dem Erhalt des Pattenser Bades zugute.

Von Torsten Lippelt