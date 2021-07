Pattensen

Wann und wo sollen die nächsten Neubaugebiete in Pattensen entstehen? Was lässt sich bei der Kinderbetreuung verbessern? Wie soll es mit der Straßenausbaubeitragssatzung weitergehen? Über diese und andere Fragen diskutieren die beiden Bürgermeisterkandidaten für Pattensen am Montag, 19. Juli, beim Wahlforum von HAZ und Neue Presse im Pressehaus in Hannover – und Sie können live dabei sein.

Die derzeitige Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) möchte in eine zweite Amtszeit gehen, ihr Herausforderer Roman Dobberstein (CDU) gerne die Leitung der Stadtverwaltung übernehmen. An diesem Abend präsentieren sich die beiden Kommunalpolitiker einem breiten Publikum.

Ramona Schumann kommt gebürtig aus dem Landkreis Osnabrück. Quelle: Mark Bode

Seit sieben Jahren ist Ramona Schumann Bürgermeisterin der Stadt Pattensen. Mit 34 Jahren hatte sie im Jahr 2014 den ersten hauptamtlichen Bürgermeister Günther Griebe abgelöst, der sich nach seiner 16-jährigen Amtszeit in den Ruhestand verabschiedete. Die 41-Jährige wurde in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück geboren. Seit 2004 lebt sie im Pattenser Ortsteil Schulenburg. Bevor sie sich 2014 in der Stichwahl gegen den Herausforderer Axel Müller mit 67,7 Prozent der Stimmen durchgesetzte, war sie beim Zoll in Braunschweig für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zuständig. Sie hat zwei Kinder, die 16 und zwölf Jahre alt sind.

Roman Dobberstein ist seit 2017 CDU-Mitglied

Roman Dobberstein möchte Bürgermeister von Pattensen werden. Quelle: privat

Roman Dobberstein (44) lebt mit seiner Frau Angelika und den beiden Kindern Johannes (1) und Maria (9) idyllisch in Pattensen-Mitte. Im Jahr 2017 ist er in die CDU eingetreten, zwei Jahre später hat er den Vorsitz des Stadtverbandes Pattensen übernommen. Im Frühjahr gründete er die Mittelstandsvereinigung für Pattensen mit. Er ist seit 2012 für das niedersächsische Sozialministerium tätig und befasst sich dort derzeit mit der Neuschreibung des Krankenhausgesetzes.

Anders als noch vor sieben Jahren, gibt es diesmal bei der Kommunalwahl am 12. September nur diese beiden Kandidaten. Die Grünen verzichten auf das Aufstellen eines eigenen Bewerbers. Die Mitglieder hatten sich in einer Abstimmung mehrheitlich für die Unterstützung von SPD-Kandidatin Schumann ausgesprochen. Alle anderen Parteien und Wählergemeinschaften verzichten ebenfalls darauf, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Veranstaltung im Livestream verfolgen

HAZ/NP-Redakteur Jan Sedelies moderiert das Forum zur Bürgermeisterwahl in Pattensen am 19. Juli. Quelle: Nikolaj Georgiew

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum zur Kommunalwahl nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies stellen, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Einige können live vor Ort dabei sein. Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion per Livestream im Internet verfolgen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten haz.de/pattensen oder neuepresse.de/pattensen zu besuchen. Dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

So können Sie dabei sein HAZ- und NP-Leser können ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidaten vorab an uns schicken, entweder per E-Mail an pattensen@haz.de oder an pattensen@neuepresse.de. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus. Zehn Fragensteller dürfen an dem Abend im Studio auf dem Madsack-Gelände in Hannover live dabei sein. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Gäste müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf.

Neben Pattensen haben auch die weiteren Regionskommunen, in denen Bürgermeisterwahlen anstehen, HAZ/NP-Foren. Den Auftakt macht Hemmingen am 8. Juli. Es folgen aus der näheren Umgebung die Kommunen Wennigsen (13. Juli) und Ronnenberg (15. Juli). Für 3. August ist die Debatte der Laatzener Kandidaten geplant.

Von Mark Bode