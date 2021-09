Kommunalwahl: Ramona Schumann bleibt Pattensens Bürgermeisterin

Pattensen

Während der Wartezeit hatten sich die Mitglieder der SPD am Sonntagabend bei ihrer Wahlparty im Calenberger Hof der Bundespolitik gewidmet und verfolgten im Fernsehen das Triell der drei Bundeskanzlerkandidaten. Erst kurz nach 23 Uhr stand fest: Ramona Schumann bleibt fünf Jahre Bürgermeisterin der Stadt Pattensen. Die 42 Jahre alte Amtsinhaberin erhielt nach Auszählung der letzten Briefwahlstimmen insgesamt exakt 4100 Stimmen. Das entsprach 55,3 Prozent. Ihr Herausforderer von der CDU, Roman Dobberstein wartete im Ratskeller mit seinen Parteifreunden auf das Ergebnis. Er erhielt 3314 Stimmen, was 44,7 Prozent entspricht.

Schumann erhält 91 Stimmen weniger als vor sieben Jahren

„Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre“, sagte Schumann. „Ich bin weiterhin mit Leidenschaft und Herzblut dabei“, fügte sie hinzu. Ihr sei bewusst, dass sie verlorengegangenes Vertrauen nun zurückgewinnen müsse. Denn das Ergebnis war enger, als es viele vorher vermutet hatten. Zwar erhielt Schumann insgesamt nur 91 Stimmen weniger, als in der Stichwahl vor sieben Jahren, als sie sich gegen den Ersten Stadtrat Axel Müller durchgesetzt hatte. Da Dobberstein es verstand, mit einem intensiven Wahlkampf die CDU-Anhänger zu mobilisieren, war der Vorsprung allerdings deutlich knapper.

Dobberstein hatte sich allerdings einen noch engeren Ausgang gewünscht. „Es ist deutlicher geworden, als ich es erwartet hatte“, sagte der 44-jährige CDU-Kandidat. Dennoch halte sich die Enttäuschung bei ihm in Grenzen. „Ich bin Sportler und trete niemals an, um Zweiter zu werden. Aber in einem Wettkampf kann man verlieren. Und das ist okay“, sagte er. Noch am späten Abend gratulierte er telefonisch Schumann zum Wahlsieg. „Ich wünsche ihr alles Gute für die nächsten fünf Jahre“, sagte Dobberstein.

Dobberstein unterliegt in seinem Wahlbezirk

Er hatte am Mittag mit seiner Frau Angelika im Wahllokal im Rathaus in Pattensen-Mitte seine Stimme abgegeben. Ihn enttäuschte abends, dass er in seinem Wahlbezirk Pattensen-Mitte I Schumann deutlich unterlag. Dort holte sie fast 55 Prozent der Stimmen. „In meiner Heimat kennen mich die Leute, sie sehen mich tagtäglich“, sagte er.

Sie punktete auch in anderen Wahlbezirken etwas überraschend. So erreichte sie gut 53 Prozent der Stimmen in Koldingen. „Das ist eigentlich eine CDU-Hochburg“, sagte Dobberstein. Bei der Wahl zum Koldinger Ortsrat stimmten hingegen knapp zwei Drittel der Wähler für die CDU. „Ich kann mir mein schlechtes Ergebnis dort nicht erklären“, sagte Dobberstein. Vielleicht kam der Vorstoß, über eine B443-Ortsumgehung durch den Ort nachzudenken, bei einem Teil der Bewohner nicht gut an. „Allerdings hätte die CDU dann auch insgesamt weniger Stimmen bekommen müssen“, sagte Dobberstein.

Deutliche Mehrheit für Schumann in Schulenburg

Schumann holte zudem besonders in den beiden Wahlbezirken in Schulenburg – Pattensens zweitgrößtem Ortsteil und ihrem Wohnort – viele Stimmen. Mehr als 73 Prozent der abgegebenen Stimmen in einem und rund 68 Prozent im anderen gingen an sie. Sie gab dort nach einer rund halbstündigen Wartezeit vor dem Wahllokal ihre Stimmen ab. „Die CDU ist dort fast gar nicht vertreten“, sagte Dobberstein.

Doch die Bürgermeisterin büßte in einem Ortsteil viele Stimmen ein. In Jeinsen kam sie nur auf gut 39 Prozent der Stimmen. „Das überrascht mich nicht“, sagte Schumann. Das war nach der beschlossenen Schließung der Leinetalschule vorherzusehen, die viele Bürger weiterhin ihr anlasten. „Ich werde sicher während der Arbeit am Stadtentwicklungskonzept nochmal ein besonderes Augenmerk auf den Ortsteil legen“, kündigte die Bürgermeisterin an.

Beide nehmen sich für Montag frei

Beide Kandidaten hatten sich vorsorglich für den Montag frei genommen. Nach dem Ausschlafen stand bei Schumann am Nachmittag etwas Familienzeit mit ihren beiden Kindern auf dem Programm. Am Abend folgte allerdings doch bereits wieder ein dienstlicher Termin. Dobberstein, der in der Nacht gegen 1.15 Uhr zuhause angekommen war, widmete sich an seinem freien Tag wieder dem Wahlkampf. Er half mit, Wahlplakate neu zu plakatieren.

