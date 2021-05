Pattensen

Immer wieder hört Sandra Hülsmann besorgniserregende Geschichten von Familien aus der Umgebung. Das sei schon seit Wochen und Monaten der Fall. Sie ist Netzwerkkoordinatorin des Projekts „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Stadt Pattensen in Kooperation mit dem Verein Mobile. Und sie mache sich aufgrund der mit der Corona-Pandemie zusammenhängenden Beschränkungen für Familien Sorgen um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

So sieht der Alltag des fünfjährigen Ben aus

Wie bei dem fünfjährigen Ben. „Sein Lebens- und Lernfeld reduziert sich derzeit auf 68 Quadratmeter“, beschreibt Hülsmann die Situation. Seit etwa einem Jahr sei für das kleine Kind alles anders. Die Mutter sitze ständig vor dem Computer und eile gelegentlich hektisch in die Küche. Der Vater starre ebenfalls häufig auf einen Bildschirm und habe keine Zeit mehr zum Spielen mit Ben. Der zwei Jahre ältere Bruder Max könne aber mehr Zeit mit dem Papa verbringen. „Sei still, Max macht Hausaufgaben“, bekomme Ben immer wieder zu hören. Auch das komische Wort Homeschooling falle immer wieder.

Ben würde gerne wieder rausgehen und seine angestaute Wut rauslassen, beispielsweise beim Toreschießen für den Fußballverein. Aber auch das ist noch immer nicht wieder möglich. „Es ist Corona“, würden die Erwachsenen immer wieder zu Ben sagen. Er traue sich kaum noch, überhaupt etwas zu sagen, um niemanden zu stören. „Alle stehen unter Hochspannung“, berichtet Hülsmann.

Das Leben ist derzeit stark reglementiert

„Eltern wird mit der Organisation der Kinderbetreuung vieles abverlangt“, sagt die Expertin. „Homeschooling, Homeoffice, Haushalt, gepaart mit räumlicher Reduzierung und sozialer Isolierung führt zu Spannungen, Stress und Überlastung bei allen Beteiligten.“ Einen Ausgleich oder Freizeitangebote gäbe es kaum. Die Situation mache laut der Netzwerkkoordinatorin einsam. Die Vielfalt fehle. In der Kita sind die Notgruppen klein, Spielpartner sind rar. „Die Bewegungs- und Ausprobiermöglichkeiten gibt es kaum. Es ist alles sehr reglementiert und sehr auf das begrenzt, was sein muss“, sagt Hülsmann.

Das führe unter anderem dazu, dass Kinder verlernen, Konflikte auszutragen, sich miteinander zu messen und zu reiben. „Diese extremen Reibungspunkte erleben nun die Eltern“, sagt sie. Die Kinder forderten mehr Aufmerksamkeit ein. Das koste Zeit und Energie, die teils nicht da ist. Darunter leide schließlich auch die Beziehung der Eltern. Das führe zu weiteren Konflikten innerhalb der Familie, sagt Martina Wolters vom Familienservicebüro Pattensen.

Klare Linie der Politik fehle

Sie und Hülsmann fordern einerseits eine klare Linie der Politik in Bezug auf die Corona-Beschränkungen. „Keiner von uns hat eine Pandemie in der Form erlebt“, sagt Hülsmann. Deshalb sei es nachvollziehbar gewesen, dass es anfangs holprig lief. Doch müsste der Weg deutlich erkennbar sein, was ihrer Auffassung nach noch immer nicht der Fall sei. „Das macht es für Eltern schwierig, weil es keine lange Vorlaufzeit bei Entscheidungen gibt“, erklärt die Netzwerkkoordinatorin.

Sie wünsche sich zudem, dass die Einteilung der Gruppen für die Notbetreuung nicht ausschließlich nach der Relevanz der Berufe der Eltern erfolge. „Es müssen die Bedürfnisse der Familien mit berücksichtigt werden“, sagt sie. „Vielleicht habe ich einen Job, der nicht systemrelevant ist. Aber er dient meiner Existenz und ist für mich relevant.“ Dieser Punkt müsse anders berücksichtigt werden. In dem Zusammenhang erwähnt sie ein erfreuliches Schreiben von Eltern an die Leitung einer Pattenser Kita. Darin schreiben die Eltern, auf die Notbetreuung für ihr Kind zu verzichten, obwohl ihre beiden Berufe systemrelevant seien. „Es gibt viele andere Familien, die am Ende ihrer Nerven und Kräfte sind und deren Kinder dringend mehr und andere soziale Interaktion brauchen.“

Helfen flexiblere Arbeitszeiten?

Hülsmann plädiert ebenso dafür, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen, wo es umsetzbar ist. „Kann man nicht vielleicht auch am Sonnabend arbeiten? Oder kann man Zeiten mit Kollegen tauschen, die keine Kinder haben?“ So sei es möglich, den Familien etwas mehr Flexibilität zu schaffen.

Hier können Familien in Notlagen Hilfe bekommen Wer nicht mehr weiß, wie er sich mit den eigenen Kindern beschäftigen soll, kann im Internet beim Familienportal www.familien-in-niedersachsen.de Tipps erhalten. Wer eine Beratung benötigt, kann telefonisch über das Elterntelefon unter 0800 1110550 – anonym und kostenfrei vom Handy und vom Festnetz – mit qualifizierten Beraterinnen und Beratern sprechen. Das Elterntelefon ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und zusätzlich dienstags und donnerstags bis 19 Uhr geschaltet. Kinder und Jugendliche, die sich Sorgen machen oder einfach mal jemanden zum Reden brauchen, können beim Kinder- und Jugendtelefon anrufen. Dort sitzen erwachsene oder jugendliche Beraterinnen und Berater am Telefon. Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter 0800 1110333 und 116111 montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr zu erreichen. Weitere Online-Beratung gibt es unter www.nummergegenkummer.de. Auf dem Kinderschutzportal www.kinderschutz-niedersachsen.de sind viele Informationen rund um das Thema Kinderschutz zu finden und in kindgerechter Sprache zusammengefasst. In Laatzen gibt es die Donna-Clara-Beratungsstelle, die auch für Frauen in Pattensen zuständig ist. Dort erhalten Betroffene Hilfe bei Fällen von Gewalt oder allgemeinen Notlagen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0511) 89885820 sowie per E-Mail an info@frauenzentrum-laatzen.de oder im Internet unter www.frauenzentrum-laatzen.de.

Die Anfragen bei Martina Wolters sind seit der Corona-Pandemie oft andere, als früher. Wollten die Eltern von der Mitarbeiterin des Familienservicebüros Pattensen häufig etwas Allgemeines zur Entwicklung des Kindes wissen, sind es nun Themen wie Überforderung, Beschäftigung für die Kinder und Partnerschaft. Sie empfiehlt, dem eigenen Nachwuchs kindgerecht Aspekte wie Corona und Quarantäne näher zu bringen. „Man kann ihnen beispielsweise vermitteln, wie sich ein Virus vermehrt. Dass es mutiert, interessiert die Kinder aber nicht“, sagt sie. Das sei wichtig, um zu vermitteln, dass es sich aktuell um eine besondere Zeit handele.

Dorfgemeinschaft Pattensen soll auf Mitmenschen achten

Es könne in Familien vorkommen, dass ein Nein der Eltern nicht mehr ausreicht. „Wenn die Eltern während der Homeoffice-Arbeitszeit nicht direkt Zeit zum Gespräch mit dem Kind haben, kann man sagen: Okay, mach erst einmal weiter. Wir reden in einer Stunde darüber“, sagt Wolters. Bevor die Situation eskaliert, könne das Kind vorübergehend dem Partner übergeben werden, sofern dieser anwesend ist. Nachbarn, Verwandte oder Freunde sollten laut Sandra Hülsmann in dieser Zeit vermehrt ein Auge auf Familien werfen und vielleicht das Kind mal mit zum Spielplatz nehmen oder etwas vom Einkaufen mitbringen. „Wir alle können in unserer Dorfgemeinschaft Pattensen auf unsere Mitmenschen achten“, sagt sie.

Von Mark Bode