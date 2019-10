Keine Ladestation in Pattensen: E-Auto-Fahrer müssen nach Hemmingen ausweichen

Pattensen

Autofahrer, die sich in Zeiten von Klimadiskussion und Fridays-for-Future-Protesten für den Umstieg auf einen Elektroantrieb entschieden, haben in Pattensen ein Problem: Es gibt dort keine öffentliche Stromtankstelle. Das bemängelt etwa E-Auto-Nutzer Tobias Gottenströter aus Pattensen-Mitte.

Nächstgelegene E-Tankstellen stehen in Hemmingen und Rethen

„Wenn ich im Internet auf meine App für öffentliche Stromtankstellen im Stadtgebiet schaue, sehe ich da leider nur einen weißen Fleck“, bedauert Gottenströter. Wenn er die Batterie seines vor einem Jahr gekauften Renault Zoe wieder aufladen möchte, muss er dies mit dem Besuch in einer Nachbarstadt verknüpfen. Denn die nächsten öffentlichen E-Tankstellen, wo er die Batterie kostenpflichtig laden kann, sind am Rathausplatz in Hemmingen und in Laatzen. Dort stehen beim ADAC im Rethener Gewerbegebiet ebenso Ladesäulen wie beim Golfplatz Gleidingen und am Leine-Center in Laatzen-Mitte. Der angekündigte Standort beim Bürgeramt in Arnum ist noch in der Planung. Sarstedt und das hannoversche Messegelände sind zurzeit weitere Alternativen.

Laden dauert 45 Minuten

Überall dort kann Gottenströter die Batterie seines Elektroautos innerhalb von rund 45 Minuten wieder auf 100 Prozent bringen. „Ich würde mir wünschen, dass es diese Möglichkeit auch in Pattensen für alle E-Autofahrer gibt“, sagt er.

Hausanschluss kostet bis zu 2500 Euro

Die Alternative wäre die Einrichtung und der Anschluss einer sogenannten Wallbox an der eigenen Hauswand als heimische Elektroladestation. Das kostet jedoch nach ADAC-Information je nach Modell und Ladegeschwindigkeit der Wallbox zwischen 500 und 2500 Euro – plus Installationskosten.

„Ich könnte den Zoe auch mit einem Extrakabel an das normale Hausstromnetz anschließen – nur dann benötigt die Batterie rund zwölf Stunden zum kompletten Aufladen“, sagt Gottenströter. Deshalb hofft er auf Unterstützung der Stadt – auch für alle anderen der E-Auto-Fahrer aus Pattensen.

Stadt findet keine Standorte

„Die Stadt Pattensen hat in den letzten Jahren und auch aktuell verschiedene Standorte geprüft, die dafür infrage kommen. Aber wir haben noch keinen geeigneten gefunden, der sowohl den möglichen Partnern als auch den Nutzern zusagt“, teilt Stadtsprecherin Renate Riedel auf Anfrage mit. Aktuell liefen aber Gespräche mit Kooperationspartnern.

Klimaschutzmanagerin Dagmar Moldehn empfiehlt allen Elektroautobesitzern, sich mit ihrem Wunsch nach einer öffentlichen Stromtankstelle auf der „Gelbe Karte“-Seite für Ideen, Anregungen und Beschwerden einzutragen. Diese ist im Internet auf der Homepage der Stadt Pattensen zu finden.

Bürgermeisterin verspricht: „Wir arbeiten an einer Lösung“

Auch Bürgermeisterin Ramona Schumann zeigt Verständnis für unzufriedene Pattenser E-Auto-Nutzer: „Aus meiner Sicht ist dies tatsächlich keine befriedigende Situation. Aber wir arbeiten an einer Lösung.“

Bundesweit entschließend sich immer mehr Autofahrer, von einem Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb umzusteigen. Gab es laut Statistik 2017 nur rund 34.000 E-Autos, so fuhren Anfang 2019 bereits mehr als 83.000 Stromer auf deutschen Straßen.

Von Torsten Lippelt