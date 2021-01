Pattensen

Keine Kommune in der Region Hannover hat derzeit weniger mit dem Coronavirus Infizierte als Pattensen. Am Donnerstagmittag waren es 15 Pattenser und somit einer mehr als noch am Dienstag. Das teilte die Region Hannover mit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Pattenser Stadtgebiet insgesamt 243 (Dienstag: 240) Infizierte gezählt worden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt leicht auf 46,6

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in Pattensen konstant geblieben. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weiterhin bei 46,6.

Anzeige

Lesen Sie auch Corona-Impfung in Hannover und Niedersachsen: Terminvergabe startet mit Pannen

Am Donnerstag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 3286 Menschen infiziert (Mittwoch: 3228). Nach der Landeshauptstadt mit 1632 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle aktuell in Garbsen (250), Langenhagen (202) sowie Lehrte (133). Auch Seelze (119) und Laatzen (105) haben noch dreistellige Werte. Die wenigsten Infizierten nach Pattensen gibt es derzeit in Wennigsen (17) und Burgwedel (32).

569 Menschen (Mittwoch: 563) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode