Pattensen-Mitte

Schon seit vielen Jahren bietet der 83-jährige Hermann Schuhrk als Mitglied des Fördervereins Stadtmuseum und der Stedtischen Scharwache historische Rundgänge durch die Pattenser Altstadt an. Und die Touren sind beliebt. „Einige Gruppen buchen manchmal Termine ein halbes Jahr im Voraus“, sagt Schuhrk. Traditionell trägt der Jeinser bei den Rundgängen auch die historische Uniform der erstmals 1655 urkundlich erwähnten „Stedtischen Schwarwache“.

Wegen des Corona-Lockdowns dürfen zurzeit allerdings keine Stadtrundgänge angeboten werden. Dieser Zeitung hat Schuhrk unter Einhaltung des Abstandsgebots innerhalb einer Stunde dennoch die markanten Punkte des Rundgangs vorgestellt – wenn auch ohne die traditionelle Uniform.

Der historische Ratskeller wurde nach dem großen Brand 1733 neu errichtet. Quelle: Tobias Lehmann

Stadtrundgang beginnt am alten Rathaus

Der Rundgang beginnt beim alten Rathaus Auf der Burg. „Das ist historischer Boden. Hier hat damals die Pattenser Burg gestanden“, sagt Schuhrk. Die Burg wurde Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut und nach der Eroberung Pattensens in der Hildesheimer Stiftsfehde 1519 zerstört. Herzog Erich I. ließ sie allerdings als Schloss wieder aufbauen. Im 30-jährigen Krieg wurde das Schloss jedoch geschleift. 1849 wurde das alte Pächterwohnhaus errichtet, das von 1976 bis 2018 das Rathaus der Stadt war.

Anschließend führt der Rundgang zur Kreuzung Göttinger Straße und Steinstraße. An der Stelle stand früher das Steintor, eines der beiden großen Doppeltore zum Eingang in die Stadt. Dort hatten sich zwei große Handelswege gekreuzt, zu deren Schutz die Burg angelegt wurde. An der Kreuzung steht die 1838 erbaute Alte Wache. „Hier sollten Soldaten zum Schutz der Stadt stationiert werden, was jedoch nie geschah“, sagt Schuhrk.

Das Wietersche Haus hat den Brand von 1733 überstanden

Weiter geht der Weg über die Steinstraße zum Wieterschen Haus. „Das Haus wurde 1614 erbaut und ist das älteste noch stehende Wohnhaus der Stadt“, sagt Schuhrk. Es hat als eines von nur wenigen Häusern den großen Brand von 1733 überstanden. Das Feuer war damals in einer Schmiede an der heutige Marktstraße ausgebrochen. Die Schmiede-Familie wurde anschließend aus dem Ort verbannt.

Gegenüber des Wieterschen Hauses verläuft die Mauerstraße, die durch ihre Enge und Verwinkelung noch die mittelalterliche Stadt erahnen lässt. Sie liegt entlang der alten Stadtmauer. Reste der alten Mauer sind heute noch am Dammtor zu sehen. Der Durchgang war das zweite große Doppeltor der Stadt. Die Tour führt weiter zum Stichelschen Hof, früher auch Rittergut Pattensen 1 genannt. Es ist der letzte noch stehende Burghof der Stadt. Früher gab es davon acht rund um die Burg.

Hermann Schuhrk in der traditionellen Uniform der „Stedtischen Schwarwache“. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Die St.-Lucas-Kirche wurde im 12. Jahrhundert errichtet

Auch ein Besuch der St.-Lucas-Kirche gehört zum Stadtrundgang. Teile der Kirche stammen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und sind damit die ältesten noch erhaltenen architektonischen Elemente in der Stadt. Schuhrk weist auf ein kleines Fenster auf der Rückseite der Kirche hin, das erst vor einigen Jahren neu entdeckt wurde, als ein großer Baum direkt davor gefällt wurde. Dessen Zweck scheint heute wieder relevant zu sein. Es handelt sich um ein sogenanntes Pestfenster. „In Zeiten einer Epidemie konnte dort das Abendmahl mit dem notwendigen Abstand wegen der Ansteckungsgefahr verabreicht werden“, erläutert Schuhrk.

Das sind „die sieben Weltwunder von Pattensen“ Teilnehmer des Stadtrundgangs hören auch von den sieben sogenannten „Weltwundern von Pattensen“. Diese werden schon seit Generationen mündlich überliefert. Der Pattenser Bürgermeister Friedrich Daniel hatte sie 1874 noch unter der Bezeichnung „die sieben Widersprüche“ aufzeichnen lassen. Einige davon haben sich im Laufe der Jahre auch geändert. Heute gelten folgende Orte als die Weltwunder von Pattensen: Kirchturm ohne Spitze: Aufgrund eines Dachstuhlbrands hatte die St.-Lucas-Kirche bis 1873 ein flaches Dach. Leuchte ohne Licht: Der Gasthof Zur Leuchte hatte keine Außenbeleuchtung und wies den damaligen Reisenden nicht den Weg. Wache ohne Soldaten: Die 1838 erbaute Alte Wache an der Göttinger Straße war nie von Soldaten besetzt. Mühle ohne Wasser: An der alten Wassermühle am Fuchsbach war der Wasserstand so niedrig, dass die Mühle 1870 auf Dampfbetrieb umgerüstet wurde. Wälle ohne Kanonen: Damit sind die alten Stadtwälle am Schäferkamp gemeint. Früher gab es dort allerdings Kanonen, wie Funde von Kugeln belegen. Ein Tal, das höher liegt als der Damm: Die Talstraße liegt höher als die Dammstraße. Der Name kommt jedoch nicht von einem aufgeschütteten Damm, sondern von dem Knüppeldamm, der früher als Weg durch den sumpfigen Untergrund führte. Schützenfest ohne Musik: Die Veranstalter des historischen Pattenser Schützenfestes hatten einmal vergessen, die Musik zu organisieren.

Die letzte Station zum Ende der Stunde ist der Marktplatz mit dem Ratskeller, der bis 1976 auch das Rathaus der Stadt war. Der Ratskeller war beim großen Brand 1733 bis auf die Grundmauern niedergebrannt und wurde 1759 wieder neu errichtet. An der Ostwand sind zwei Sandsteintafeln mit den Wappen der Stadt eingelassen. Der Marktplatz war früher das Gewerbe- und Handelszentrum der Stadt und hat seine zentrale Bedeutung bis heute behalten. Unter anderem wird das jährliche Schützenfest dort immer eröffnet.

