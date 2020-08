Hemmingen

Polizei und Feuerwehr sind am Sonnabend gegen 21.20 Uhr auf die Baustelle für die B3-Ortsumgehung gerufen worden. Auf dem neuen Abschnitt zwischen Devese und Hemmingen-Westerfeld brannten mehrere Kartons mit Holzstäben. Letztere werden benötigt, um die Böschung zu befestigen. Die ehrenamtlichen Helfer löschten die Flammen. Da eine Selbstentzündung des Holzmaterials ausgeschlossen wurde, geht die Polizei von einer Straftat aus und hofft auf Hinweise. Wer nähere Angaben dazu machen kann, wer die Kartons in Brand gesteckt hat, möge sich im Kommissariat in Ronnenberg melden unter Telefon (0 51 09) 51 70.

Die Arbeiten für die Ortsumgehung liegen in den letzten Zügen. Voraussichtlich ab Ende Oktober soll der Verkehr über den sieben Kilometer langen Abschnitt der neuen B 3 rollen können. Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die bestehende Bundesstraße 3.

Von Astrid Köhler