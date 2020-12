Pattensen

Wie soll der Doppelhaushalt 2021/2022 für Pattensen aussehen? In welcher Höhe sind Einsparungen möglich? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Diesen kontroversen Fragen müssen sich die Mitglieder des Rats jetzt stellen. Zwei große Sparvorschläge liegen zurzeit vor: ein interfraktioneller von CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern und ein Einzelantrag der SPD. Doch was sagt die Verwaltungsspitze dazu? In einem gemeinsamen Gespräch haben Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD), der Erste Stadtrat Axel Müller, die Fachbereichsleiterinnen Andrea Steding und Heike Hessenkamp sowie der stellvertretende Fachbereichsleiter der Kämmerei, Kai Prüser, Stellung dazu genommen.

Wie beurteilen Sie aus Sicht der Verwaltung die beiden Sparvorschläge?

Axel Müller: Der interfraktionelle Sparantrag will die Ausgaben auf dem Niveau der vergangenen Jahre einfrieren. Doch das funktioniert nicht. In vielen Bereichen wie etwa der Bauunterhaltung steigen die Kosten jährlich. Das müssen wir berücksichtigen. Ein anderes Beispiel: 2018 haben wir wegen eines Anbieterwechsels nur 33.000 Euro für die Beleuchtung der Straßenlaternen gezahlt. Im Durchschnitt liegen die Kosten jedoch bei 65.000 Euro. Wenn diese jetzt auf 33.000 Euro beschränkt werden sollen, was in dem Antrag gefordert wird, kann ich nur fragen: Sollen die Laternen in der ersten oder der zweiten Jahreshälfte in der Stadt ausgeschaltet werden?

Kürzungen haben immer Konsequenzen

Andrea Steding: Der Sparantrag der SPD hingegen fordert eine Kürzung von jährlich 3 Prozent des Gesamthaushalts, die wir in der Verwaltung selbst vornehmen sollen. Doch Kürzungen haben immer Konsequenzen, die auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein werden. Am Ende will einfach keine der Ratsfraktionen den Schwarzen Peter bekommen. Entweder wird die Verwaltung dafür verantwortlich gemacht, nicht ausreichend zu sparen, oder Kürzungen vorzunehmen, die dann doch keiner richtig will.

Ramona Schumann: Kürzungen sind politische Entscheidungen. Wenn der SPD-Antrag beschlossen wird, können wir Vorschläge machen, um diese zu erreichen. Doch am Ende müssen auch diese politisch abgestimmt werden.

Der interfraktionelle Sparantrag schlägt auch vor, unbesetzte Stellen im Rathaus zu streichen. Weshalb gibt es denn überhaupt welche?

Steding: Die Fraktionen beziehen sich auf die Stellen, die zum 30. Juni dieses Jahres unbesetzt waren, also zu einem konkreten Zeitpunkt. Es gibt immer wieder mal unbesetzte Stellen, sei es, weil jemand krank geworden ist oder sich in Elternzeit befindet. Manchmal ist auch jemand in den Ruhestand gegangen, und wir haben nicht sofort eine passende Nachfolge gefunden. Die Stellen werden dennoch benötigt. Die vorhandene Arbeit muss in der Zwischenzeit von Kollegen und Kolleginnen übernommen werden. Auf Dauer geht das aber nicht. Stellen im Rathaus zu streichen ist für Ratsfraktionen aber weniger unpopulär, als zum Beispiel am Hallenbad, Schulen oder Spielplätzen zu sparen.

Haben die Fraktionen den Rat der Verwaltung vor der Ausarbeitung ihrer Sparvorschläge eingeholt?

Schumann: Nur drei Fraktionen haben sich zuvor mit Mitarbeitern der Verwaltung auseinandergesetzt. Nur die SPD-Fraktion hat mich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dabei habe ich immer wieder betont, dass ich allen Fraktionen zur Verfügung stehe. Ich finde auch kritische Auseinandersetzung gut, solange es mit Respekt und Lösungsorientierung einhergeht.

Verhärtete Fronten zwischen Verwaltung und Politik

Müller: In der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und zuletzt in den Fachausschüssen haben Mitarbeiter des Rathauses alle Produkte des Haushalts und die geplanten Haushaltsansätze im Detail erklärt. Es gab beispielsweise im Bauausschuss keinerlei Nachfragen. Dann wird uns der interfraktionelle Sparantrag mit der Begründung präsentiert, dass viele Positionen nicht ausreichend erläutert sind. Dafür habe ich, ehrlich gesagt, keinerlei Verständnis.

Schumann: Zumal wir es uns auch beim Entwurf des Doppelhaushalts schon nicht leicht gemacht haben. Es wurden verwaltungsintern kontroverse Diskussionen darüber geführt, auf welche Ausgaben wir in keinem Fall verzichten können. Der Vorwurf, dass wir uns diese Gedanken nicht gemacht haben, zeigt keine Wertschätzung und wenig Verständnis für die Arbeit der Verwaltung.

Das klingt nach einem Kommunikationsproblem zwischen Verwaltung und Politik?

Steding: Ja. Das geht mittlerweile so tief, dass einige Ratsmitglieder unseren Aussagen gar nicht mehr zu vertrauen scheinen.

Einsparungen können später teuer werden

Heike Hessenkamp: Dabei haben wir als Verwaltungsmitarbeiter keine eigennützigen Ziele. Wir sind das beratende Element für die Politik und setzen die Vorgaben des Rats um. Wir weisen aber eben auch auf die Konsequenzen hin. Wenn zum Beispiel die Bauunterhaltung der Stadt aus Kostengründen reduziert werden soll, werden wir das in ein paar Jahren zu spüren bekommen. Wir haben in der Stadt zurzeit ja auch deshalb so hohe Investitionen, weil schon einmal an der Bauunterhaltung gespart wurde. Die später notwendigen Sanierungen und Neubauten kosten dann noch einmal deutlich mehr. Wir machen alles, was der Rat bestimmt. Doch die jeweiligen Konsequenzen sollten allen vorher bewusst sein.

Kai Prüser: Eine etwas festgefahrene Situation hat sich auch durch die im Januar beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung ergeben. Einige Fraktionen versuchen immer noch, diese durchzusetzen. Doch realistisch gesehen, wird das auf Jahre hinaus in Pattensen nicht möglich sein. Wir haben laufende Kassenkredite in Höhe von 17 Millionen Euro. Selbst wenn wir jedes Jahr einen Liquiditätsüberschuss von 500.000 Euro erwirtschaften, brauchen wir allein 34 Jahre, um diese abzubauen.

Schumann: Als Bürgermeisterin bin ich auch eine politische Beamtin. Doch wenn ich eigene Ziele verfolge, mache ich das schon deutlich. Wenn ich darauf hinweise, dass einige Punkte in einem Sparantrag rechtlich nicht zulässig sind, geschieht das jedoch in meiner Funktion als Hauptverwaltungsbeamtin. Sollte der Rat etwas nicht Gesetzeskonformes beschließen, ist es meine gesetzliche Verpflichtung, dagegen anzugehen. Das ist kein böser Wille.

Zusammenarbeit ist schwierig

Lässt sich das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung wieder verbessern?

Schumann: Mir gehen so langsam die Ideen aus. Wir haben verschiedene Ansätze zur gemeinsamen Haushaltsberatung probiert. Workshops vor der Einbringung des Haushalts, Workshops nach der Einbringung, öffentliche Diskussionen in den Ausschüssen. Dieses Jahr wollten wir in der nicht öffentlichen Arbeitsgruppe wieder zu einer engen Zusammenarbeit finden. Nichts davon hat funktioniert.

Harte Einschnitte zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts können auch zur Kritik in der Öffentlichkeit führen. Scheuen einige Politiker davor zurück?

Schumann: Auch wenn es sich um ein Ehrenamt handelt: Wer sich dafür wählen lässt, muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und tragen zu können. Es wäre schön, wenn Politik und Stadtverwaltung das gemeinsam als Team stemmen. Das war auch eine Aussage des Unternehmensberaters, der für die Organisationsuntersuchung im Rathaus im vergangenen Jahr zuständig war. Am erfolgreichsten sind die Kommunen, in denen Verwaltung und Politik eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

