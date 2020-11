Pattensen

Mit Trickanrufen haben Kriminelle ein Ehepaar aus Pattensen dazu gebracht, ihnen 50.000 Euro in bar auszuhändigen. Die Betrüger gaben sich offenbar als Polizeibeamte aus. Es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall, laut Polizei Hannover kommt es derzeit in der Region gehäuft zu ähnlichen Betrugsversuchen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Die Masche: Die Betrüger rufen als falsche Polizeibeamte an und berichten von Einbrüchen oder Überfällen, die sich in der Nachbarschaft zugetragen hätten. So auch im Fall des Pattenser Ehepaars. Der 89-jährige Mann nahm am 15. November gegen 20.30 Uhr den ersten Anruf entgegen. Der falsche Polizeibeamte berichtete von einem Einbruchdiebstahl in Pattensen und nannte dabei auch einen existierenden Straßennamen, um die Glaubwürdigkeit zu steigern. „Den Angerufenen wird vermittelt, dass sie nun selbst in Gefahr eines Überfalls oder Einbruchs seien und ihre Wertsachen lieber der Polizei übergeben sollten“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Betrüger wollten noch mehr Geld rausschlagen

Der 89-Jährige übergab den Hörer während des Gesprächs mehrmals an seine 87-jährige Frau. Bei ihr habe der Anrufer sich nach Bankverbindungen und Kontoständen erkundigt, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Das Telefonat habe etwa 30 Minuten gedauert. „Es deutet alles darauf hin, dass es sich hier um professionelle, gewerbemäßige Trickbetrüger handelt, die ihr Gegenüber durch psychologische Tricks und taktische Gesprächsführung manipulieren können“, sagt Niemetz.

So ließ sich das Ehepaar davon überzeugen, am nächsten Morgen zu einer Bankfiliale zu fahren und 50.000 Euro in bar abzuheben. „Direkt vor der Bank kam dann ein Mann auf das Ehepaar zu, der sich als Sicherungsbeamter ausgab und das Geld von den beiden in Empfang nahm“, sagt Niemetz. Doch damit hatten die Betrüger noch nicht genug: Als die Senioren wieder im Auto saßen, seien sie erneut auf den Handy angerufen und unter Druck gesetzt worden, noch mehr Geld zu übergeben. Daraufhin habe das Ehepaar Verdacht geschöpft und die richtige Polizei verständigt.

Lesen Sie auch

Von Yannick von Eisenhart Rothe