Pattensen-Mitte

Vielen Pattensern ist es gar nicht mehr bewusst, dass einst eine Straßenbahn von Rethen bis in den Ort gefahren ist. Die Erinnerungen sind bei Wilfried Holste allerdings noch sehr präsent. Der heute 79-Jährige, der Vorsitzender des Radsportvereins ist und dessen Familie eine Kfz-Werkstatt betreibt, denkt gerne daran zurück. Er wünsche sich wieder einen Stadtbahnanschluss, sagt er. Er erzählt von einem ganz besonders prägenden Erlebnis in der Kindheit und von vielen abwechslungsreichen Fahrten später als Berufspendler.

Von 1899 bis 1959 ist die Linie 21 bis zur Göttinger Straße in Pattensen gefahren. Quelle: privat

Die erste bewusste Fahrt unternahm Holste im Alter von sechs Jahren mit seiner Mutter. „In der Kinderheilanstalt in Hannover wurden mir die Polypen herausgenommen“, sagt er. Damals, im Jahr 1947, ging es kurz nach dem Eingriff schon wieder nach Hause. „Allerdings habe ich noch ziemlich stark geblutet“, erinnert sich Holste. Seine Mutter habe damals ein großes Badetuch dabeigehabt, was sich der Junior während der ersten Etappe der Rückfahrt vor das Gesicht gehalten hatte. Die Reise ging vom Aegidientorplatz in Hannover mit der roten Linie elf bis nach Rethen. „Als wir dort angekommen waren, war die Farbe der Bahn im Vergleich zum komplett blutroten Badetuch richtig blass“, sagt Holste.

Bluten endet beim Anblick der Linie 21

Doch sein Leiden habe kurz darauf ein Ende gehabt. „Als wir in Rethen aus der Bahn stiegen und ich die Linie 21 nach Pattensen sah, hat das Bluten plötzlich aufgehört“, berichtet der 79-Jährige. Somit sei die Erinnerung an die Straßenbahn in seinen Heimatort schon früh eine besonders erfreuliche gewesen. Und es folgten weitere.

Allerdings habe es einige Jahre gedauert, bis Holste wieder häufiger mit der Straßenbahn fuhr. Als er im Oktober 1956 seine Lehre als Kfz-Mechaniker in der Nähe des Klagesmarktes in Hannover begann, nutzte er fortan regelmäßig die Bahn. Allerdings nur im Winterhalbjahr. „Im Sommer bin ich mit dem Rad gefahren“, sagt der RSV-Vorsitzende.

45 Minuten Fahrdauer bis Hannover

Die Bahn sei morgens um 7.30 Uhr an der Göttinger Straße losgefahren. Wie teuer die Fahrkarte war, vermag Holste heute nicht mehr zu sagen. Er habe zumindest eine Monatskarte besessen. In jedem Wagen sei ein Schaffner mitgefahren. „Bis Hannover brauchte die Bahn etwa eine Dreiviertelstunde“, berichtet Holste. Gehalten habe die Bahn in Koldingen, Rethen, Grasdorf, Laatzen, Wülfel, am Altenbekener Damm, am Aegidientorplatz, am Kröpcke, am Steintor und am Klagesmarkt. „Die Bahn hat in den Kurven kräftig gequietscht“, erinnert sich der gelernte Kfz-Mechaniker. Ansonsten seien die Fahrten aber weitgehend ruhig verlaufen.

Eine Aufnahme aus den 1930er Jahren, die in Wilfried Holstes Besitz ist. Darauf ist der Endpunkt der Linie 21 auf der Göttinger Straße am unteren Bildrand zu sehen. Quelle: privat

Das Transportmittel sei damals ein Ort der Begegnung gewesen. „Das war anders als heute. Inzwischen starren alle nur noch auf ihre Handys und bekommen von ihren Sitznachbarn gar nichts mit“, sagt Holste. Damals sei oft Fußball ein Thema bei den Fahrten gewesen. „Man hat sämtliche Nachrichten mitbekommen und diskutierte mit anderen.“ Morgens seien zudem viele Schüler in den vollbesetzten Wagen mitgefahren. „Von denen konnte man viele Gespräche mitbekommen“, erinnert sich Holste. So seien gefährdete Versetzungen immer wieder ein Thema gewesen oder die aufbekommenen Hausaufgaben.

Linie elf holt die Linie 21 ein

Wenn Holste gegen 17 Uhr Feierabend hatte, musste er sich sputen, um die Linie 21, die um 17.25 Uhr am Klagesmarkt Richtung Pattensen startete, noch zu erreichen. „Manchmal hatte ich sie verpasst. Dann musste ich die Linie elf bis Rethen nehmen, die fünf Minuten später losfuhr.“ Was heute undenkbar ist, habe damals häufiger geklappt: Holste berichtet, wie er in diesen Fällen immer wieder den Straßenbahnfahrer angesprochen habe, wie schnell diese Bahn denn eigentlich fahren könne. So brachte er diesen dazu, mit etwas mehr Tempo unterwegs zu sein, damit er in Rethen schnell in die unmittelbar vor ihm stehende Linie 21 umsteigen konnte.

Lesen Sie auch Pattensen: Schumann und Franz sprechen über Nahverkehr und Straßenbahn

Teils habe er allerdings von Rethen auch zu Fuß den Weg bis Pattensen-Mitte auf sich nehmen müssen. „Manchmal musste ich sonnabends arbeiten. Da fuhr die Linie 21 aber gar nicht“, sagt Holste. In Fällen von Hochwasser in Koldingen habe die Linie ebenfalls nicht verkehren können. „Da blieb nichts anderes übrig, als sich auf das Fahrrad zu setzen.“

Schöne Zeit in der Straßenbahn endet 1959

Drei Jahre lang sei Holste mit der Bahn unterwegs gewesen. Fast zeitgleich mit der Einstellung der Straßenbahn im August 1959 hatte Holste seinen Führerschein erhalten und dazu sein erstes Auto bekommen – einem Opel Rekord. Zwar spricht Holste von einer „schönen Zeit in der Straßenbahn“, sagt aber auch: „Mit dem Auto ist die Fahrt doch deutlich bequemer gewesen.“ So sahen es in dem Jahrzehnt vermutlich auch viele andere Pattenser, die lieber auf ein eigenes Fortbewegungsmittel setzten. Deshalb war die Bahn nicht mehr wirtschaftlich gewesen.

Das war die Linie 21 Die Straßenbahn von Pattensen hatte ihren Betrieb am 22. Februar im Jahr 1899 aufgenommen. In den ersten Jahrzehnten ist die Strecke neben dem Personenverkehr auch für den Gütertransport genutzt worden. Besonders Zuckerrüben von den Pattenser Landwirten wurden in die Fabrik nach Rethen transportiert. Aber auch Milch, Getreide, Kies und Kohle gehörten zu den transportierten Waren. Die Gütertransporte wurden 1953 eingestellt. Die Bahn verkehrte von Pattensen meist nur bis Rethen. Dort war häufig ein Umstieg in die Linie elf erforderlich, um nach Hannover zu gelangen. Im August 1959 wurde die Strecke von Pattensen bis Rethen eingestellt.

Inzwischen kämpft eine Gruppe an Bürgern für eine erneute Anbindung Pattensens an das Schienennetz und fordert zumindest eine Machbarkeitsstudie unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten.

Die zuletzt erhobenen Daten der Region Hannover stammen aus dem Jahr 1990. Doch die Region Hannover stellt sich bislang in Sachen Stadtbahnverlängerung quer. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz machte das kürzlich im Gespräch mit Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann deutlich.

Von Mark Bode