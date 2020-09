Pattensen

Fünf Jahre ist es her, seit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise ihren berühmten Satz sagte: „Wir schaffen das.“ Für die Kommunen folgte damals ein Ringen um finanzielle Unterstützung und ausreichend Wohnraum. Wie hat die Stadt Pattensen diese Zeit gemeistert? Andrea Eibs-Lüpcke vom Flüchtlingsnetzwerk und Bürgermeisterin Ramona Schumann ziehen eine positive Bilanz.

„Man kann sagen, für Pattensen hat sich Merkels Satz bewahrheitet“, sagt Eibs-Lüpcke, bei der die organisatorischen Fäden des Flüchtlingsnetzwerkes zusammenlaufen. Die Integration der Schutzsuchenden sei aus ihrer Sicht sehr flüssig und reibungslos verlaufen. Dahinter habe aber auch eine „gute Frauen- und Männerpower“ gestanden: 125 Helfer seien zu Spitzenzeiten beim Netzwerk registriert gewesen.

Stadt Pattensen kann alle Flüchtlinge dezentral unterbringen

Ähnlich äußert sich auch Schumann. „In meiner Neujahrsansprache hatte ich damals ebenfalls gesagt: Ja, wir schaffen das. Und bis auf wenige Ausnahmen ist uns das auch gelungen“, sagt die Bürgermeisterin. In wenigen Fällen scheitere die Integration am Wunsch der Flüchtlinge, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Andere hätten Probleme, Vorgaben wie beispielsweise die Mülltrennung umzusetzen.

Deutlich größere Schwierigkeiten hatte die Stadt zu Beginn des Zustroms jedoch an anderer Stelle. Mitunter mussten 50 Flüchtlinge pro Tag untergebracht werden, was die Verwaltung vor Probleme in Sachen Wohnraum stellte. „Der Wohnungsmarkt in Pattensen ist angespannt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt,“ sagt Schumann. Der geplante Bau einer Sammelunterkunft scheiterte an einem geeigneten Grundstück. Zwar konnte die Stadt daraufhin alle Schutzsuchenden dezentral in Wohnungen unterbringen, wie die Bürgermeisterin betont, doch die Quote konnte nicht erfüllt werden.

„Demokratie kann behäbig sein“

Schwierig sei auch die Kommunikation mit der Bevölkerung gewesen. Die Infoveranstaltungen, die durch die vielen Helfer ermöglicht wurden, konnten den Pattensern die Sorgen und Ängste nicht nehmen. „Der Dialog hätte besser verlaufen können“, gesteht die Bürgermeisterin.

Auch Eibs-Lüpcke berichtet von anfänglichen Herausforderungen. Die Anlaufphase der ersten neun bis zwölf Monate sei davon geprägt gewesen, behördliche Hilfen zu bekommen und den Geldfluss in Gang zu bringen. „Da hat sich gezeigt, wie behäbig Demokratie sein kann“, urteilt die Sprecherin des Flüchtlingsnetzwerks, „aber sie bietet am Ende viel Freiheit für alle.“

Arbeit des Flüchtlingsnetzwerks ruht

Die Arbeit des Netzwerks hat sich unterdessen in den vergangenen fünf Jahren verändert. Hilfe und Ansprache haben laut Eibs-Lüpcke ein hohes Maß an Selbstverständlichkeit erfahren. „Es hat sich eingependelt“, sagt sie. Mit Flüchtlingen gehe man eben um wie mit anderen Zugezogenen. „Sie finden Anschluss in Vereinen und in der Nachbarschaft, am Ende steht ein Miteinander in neuer Gemeinschaft.“

Seither ruht die Arbeit des Flüchtlingsnetzwerks. Bereits vor zwei Jahren ging die eigens eingerichtete Internetseite offline. „Wir hatten uns drei Jahre lang Orientierung verschafft, die Angebote waren dann nicht mehr nötig“, erklärt Eibs-Lüpcke. Deutschlands Plänen, Flüchtlinge aus dem abgebrannten Zeltlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, steht Eibs-Lübcke positiv gegenüber. Das Netzwerk könne die Arbeit jederzeit wieder aufnehmen. „Wir könnten das wieder leisten.“

Von Sarah Istrefaj