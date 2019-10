Pattensen-Mitte

Ein Großfeuerwerk wird am Sonnabend, 19. Oktober, am Westrand von Pattensen-Mitte abgebrannt. Das Spektakel soll um etwa 19.30 Uhr beginnen und nur etwa sechs Minuten dauern. Der Abbrennplatz befindet sich am Lüderser Weg auf der Rasenanbaufläche der Firma Knigge.

Das Feuerwerk wird von der Firma Friendly Fi...