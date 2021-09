Pattensen

Herausgebrochene Platten an der Fassade der KGS Pattensen, in dunklen Ecken herumlungernde Personen und illegal in der Natur entsorgter Müll – all das sorgt für Unmut bei Bürgerinnen und Bürgern. Für einige Parteien sei es deshalb erforderlich, die Polizeipräsenz in der Stadt zu erhöhen. Was haben die Parteien ansonsten für Ideen?

Das sagt die CDU:

Wir wollen schon lange mehr Polizeipräsenz auf unseren Straßen. Unsere Polizeistation ist nicht durchgehend besetzt. Der Abgeordnete und frühere Innenminister Uwe Schünemann hat versprochen, sich für unser Anliegen einzusetzen. Illegale Müllentsorgung und allgemeine Verschmutzung sind weitere Probleme. Wir setzen uns für Sauberkeit und eine bessere Verteilung der öffentlichen Müllbehälter ein. Leider verfügt die Stadtverwaltung aktuell über kein Kataster. Das wäre der erste Schritt.

Das sagt die SPD:

Vandalismus hat in seinem Ursprung viele Facetten und jede sollte für sich betrachtet werden. Wir schauen auf mögliche Ursachen aus mangelndem Bewegungsraum und zu wenig Ansprache. Es ist uns wichtig aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören. Dies ist eine gesellschaftliche Frage und keine politische, da sind alle Bürger:innen in und um Pattensen gefragt.

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

Hierbei handelt es sich um ein gesellschaftliches Problem, dem man durch öffentliche und ordnungspolitische Maßnahmen entgegen treten muss. Alle müssen sich verantwortlich fühlen. Es muss mit herkömmlichen Mitteln (Ordnungsamt) und neuen Ideen (zum Beispiel Wildkameras in der Feldmark an oft betroffenen Orten) gehandelt werden. Die Einstellung, „ist doch nicht mein Müll, warum soll ich das aufheben”, muss sich wandeln. Wann haben Sie das letzte Mal etwas aufgehoben und im nächsten Mülleimer entsorgt?

Das sagt die UWG:

Es gibt nur die Möglichkeiten einer Überwachung entweder durch häufigeres Kontrollieren von Polizei und Ordnungsamt vor Ort oder mit Hilfe einer stationären Videoüberwachung. Seitens des Gesetzgebers gibt es konkrete Vorgaben, wo und wie diese stattfinden darf. Im Zusammenspiel von mehreren Maßnahmen ist die Videoüberwachung aber durchaus ein geeignetes Mittel, das Aufkommen von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten an öffentlichen Straßen und Plätzen zu minimieren.

Das sagt die UWJ:

Es sollte geprüft werden, ob eine verstärkte Video-Überwachung möglich ist; Polizei, Stadtjugendpflege und Ordnungsamt sollten mehr Präsenz zeigen.

Das sagen die Freien Wähler:

Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Aufmerksamkeit und zur Benutzung der gelben Karte oder die Mängemelder-App Meldoo. Wir schlagen vor, die Polizeistation in Pattensen 24 Stunden dauerhaft zu besetzen. Der Ordnungsdienst der Stand Pattensen sollte an die geänderten Voraussetzungen angepasst werden.

Das sagt die FDP:

Zunächst ist auf eine konsequente Aufklärungsarbeit zu setzen. Pattensen hat alle Voraussetzungen mit dem vorhandenen Wertstoffhof anfallende Abfälle fach- und sachgerecht zu entsorgen. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichend sein sollten, ist durch die Verwaltung eine „Müllpolizei“ zu etablieren, die dann auch die rechtlichen Mittel ausschöpfen muss, um den Umweltsündern beizukommen.

Von Mark Bode