Pattensen

Mit der 100. und letzten Aktion hat sich der Sommerferienpass in Pattensen von allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen verabschiedet. Sie trug den Titel „Gold waschen auf einer geheimnisvollen Insel“. Im Goldwaschcamp auf der Teufelsinsel in Witze an der Aller erhielten die Kinder einen kleinen Einführ...