Pattensen-Mitte

Weihnachtsstimmung bei der Ernst-Reuter-Schule: Schon mehr als zwei Wochen vor Heiligabend gab es ein großes Präsent. Zwei Vertreterinnen des DRK-Ortsvereins Pattensen übergaben eine Spende in Höhe von 300 Euro. Das Geld soll dem Schulsanitätsdienst zugute kommen.

DRK-Mitglied Christiane Zeddies ist als ehemalige Lehrerin der KGS verbunden

„Wie schon im vergangenen Jahr möchten wir mit unserer Spende der Schulsanitäts-AG der KGS eine kleine Unterstützung für ihre Arbeit zukommen lassen“, sagte Christiane Zeddies vom DRK-Ortsverein. Als ehemalige Lehrerin der Schule liegt ihr die KGS besonders am Herzen. Lehrer Daniel Scheibelhut nahm die Spende von Zeddies und Barbara Wilming dankend entgegen. Er leitet die AG gemeinsam mit seinem Kollegen Julian Hoffmann und Schulsekretärin Katrin Mensing.„Wir freuen uns sehr über das Geld und haben auch schon Ideen für Anschaffungen“, sagte Scheibelhut.

Wenn sich die Corona-Lage bessert und wieder ein normaler Betrieb der AG möglich ist, können die Schulsanitäter von ihren Mitschülern voraussichtlich noch besser erkannt werden. „Zur besseren optischen Erkennbarkeit sollen Sweatshirts mit dem Aufdruck ’Schulsanitätsdienst’ angeschafft werden“, sagte der stellvertretende Schulleiter Andreas Ulrich. Aber noch weitere Dinge seien erforderlich. Dazu zählen laut Ulrich beispielsweise neue Sanitätstaschen oder Funkgeräte zur besseren Kommunikation.

Schüler erhalten theoretische und praktische Ausbildung

Diese Gruppe besteht an der Ernst-Reuter-Schule schon seit mehreren Jahren. Ihr gehören Schüler aller Jahrgänge an. „Alle Teilnehmer der AG erhalten vorab eine theoretische und praktische Ausbildung, die mit einem intensiven Erste-Hilfe-Kurs beginnt“, erklärte Ulrich. In der regulären Praxis werden die Schulsanitäter im normalen Schulbetrieb und bei Veranstaltungen eingesetzt. Aufgrund der Pandemiesituation kann der Betrieb und insbesondere der Einsatzdienst gerade nicht oder nur eingeschränkt stattfinden.

Von Mark Bode